General Motors bevestigt komst elektrische Hummer YV

30 januari 2020

17u04

Bron: The Verge, GM 0 Auto De terreinwagen die bekend was om enorme hoeveelheden benzine te slurpen wordt opnieuw in een zuinigere elektrische versie uitgebracht. Dat heeft autofabrikant General Motors (GM) zelf bevestigd op een nieuwe webpagina. De Hummer EV zal direct de concurrentie aangaan met de Cybertruck, de terreinwagen van Tesla.

De nieuwe Hummer wordt pas binnen vijf maanden, op 20 mei volledig voorgesteld, maar autofans zullen deze zondag tijdens de Super Bowl al een voorproefje van de nieuwe terreinwagen krijgen. Veel is er voorlopig nog niet bekend: de auto heeft volgens GM 1000pk en kan in drie seconden versnellen van 0 naar 100 km/uur. En zoals bij alle andere auto’s die elektrisch op een batterij rijden, stoot de auto geen CO2 uit.

Om met de auto te rijden zal je nog even moeten wachten: GM schrijft dat de auto pas in 2021 beschikbaar is.

De productie van de originele Hummer is gestopt in 2010. Nadat olie prijzen de lucht in gingen en het bijna onbetaalbaar werd om met de auto te rijden, daalde de verkoop.