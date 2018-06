Gelukt: naar de andere kant van de wereld met een elektrische auto Niek Schenk

19 juni 2018

15u04

Bron: AD.nl, ANP 0 Auto Na ruim twee jaar is het de Nederlander Wiebe Wakker gelukt om met zijn elektrische auto Sydney te bereiken. Wakker vertrok op 15 maart 2016 en kwam 827 dagen later aan aan de andere kant van de wereld.

Voor zijn reis doorkruiste Wakker 33 landen. Onderweg was hij afhankelijk van inkomsten vanuit sociale media en bijdragen van derden die hem wilden ondersteunen.

Wakker’s project ‘Plug Me In’ is gebaseerd op samenwerking tussen mensen waarbij iedereen zijn eigen inbreng heeft. Zo kon je de Nederlander ondersteunen met een maaltijd, een dak boven zijn hoofd of een stopcontact om zijn elektrische auto op te laden. De route werd bepaald aan de hand van deze aanbiedingen en dit leidde Wakker kriskras over de wereld, zonder geld, maar - zoals hij zelf omschrijft - met een hoger doel.

Tot nu toe hebben meer dan 1.450 mensen uit 45 landen bijgedragen aan het project. Het kwam tot onverwachte ontmoetingen met onder meer een minister in Duitsland, sjeiks in de Emiraten en een koninklijke familie in Maleisië.

VW Golf

Wakker ziet zijn reis als een missie om de mythe weg te nemen dat elektrische voertuigen niet hetzelfde uithoudingsvermogen hebben als benzine- en dieselauto's. Hij heeft inmiddels 66.000 kilometer afgelegd in zijn omgebouwde, elektrische Volkswagen Golf Variant stationwagon, met een reikwijdte van 200 kilometer. Het record van de langste rit per elektrisch voertuig lag op 22.000 kilometer.

"De transitie naar elektrisch rijden gaat niet snel genoeg, mede door de vele vooroordelen die erover bestaan", meent Wakker. "Mensen denken dat elektrische auto's niet betrouwbaar zijn en dat je er geen lange afstanden mee kunt afleggen. Als ik met een stekkerauto naar de andere kant van de wereld kan rijden, waarom kunnen we ze dan niet gebruiken om er mee naar de supermarkt te rijden?''

Opgelucht

Wanneer het niet anders kon, bijvoorbeeld bij het oversteken van een zee, gingen hij en zijn voertuig met de boot of het vliegtuig. "Ik ben ongelofelijk opgelucht dat ik eindelijk Australië heb bereikt", zegt hij nu. "Ik heb verschillende tegenslagen te verwerken gehad. In India ontplofte de lader van de auto, die gerepareerd moest worden, en in Indonesië kwam er water in de batterij toen ik op een overstroomde weg terecht kwam, waardoor ik drie maanden in Soerabaja moest verblijven."

"Ook stond ik een aantal keer stil omdat er geen geld was om de reis voort te zetten. Na al deze uitdagingen ben ik erg blij en trots dat ik zo ver ben gekomen'', aldus Wakker, die nu zijn weg in Australië vervolgt.