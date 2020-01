Gelimiteerde Porsche 911 is een ode aan Belgische coureur Jacky Ickx Erik Kouwenhoven

Auto Porsche heeft zijn eerste speciale variant uitgebracht van de nieuwe 911-modelserie. Van deze Belgian Legend Edition, die alleen in België te koop is, worden 75 exemplaren gemaakt.

Het getal 75 is gekozen omdat er dan één exemplaar wordt gebouwd voor elk levensjaar van de coureur Jacques Bernard ‘Jacky’ Ickx. Hij werd geboren op 1 januari 1945 in Brussel en groeide uit tot een van de meest succesvolle autocoureurs aller tijden. Ickx won onder meer zes keer de legendarische 24 uursrace van Le Mans.

Zijn eerste overwinning in de legendarische endurance race was in 1969 met een Ford GT 40, voordat hij in 1975 opnieuw triomfeerde met de Mirage GR8 Cosworth. Vervolgens won hij met Porsches in de jaren 1976, 1977, 1981 en 1982. Het merk uit Stuttgart eert nu de Belgische autocoureur op zijn 75ste verjaardag met een gelimiteerde Belgian Legend Edition.

De Porsche 911 is gebaseerd op de Carrera 4S en is uitsluitend te koop in België. De wagen krijgt een unieke ‘X Blue’-kleur die een knipoog vormt naar de blauw/witte helm van Jacky Ickx. De auto is gemaakt door Porsche Exclusive en op de deurstijl prijkt een badge met de handtekening van de coureur en de Belgische vlag.

De naam Belgian Legend Edition staat op de carbon dorpellijsten en Jacky's handtekening staat op de middenconsole en de sleutelhanger. Ook het interieur wijkt af van de standaard modellen met onder meer speciale sportstoelen. Een standaard 911 Carrera 4S coupé kost in België 131.381 euro, maar dit exemplaar gaat 199.911 euro kosten.