Gelekt: Ford’s elektrische Mustang-EV Redactie

15 november 2019

12u02

Bron: www.fangio.be 2 Auto Het moest en zou dé grote verrassing voor het Salon van Los Angeles worden, deze op de Mustang geïnspireerde elektro-SUV. Misschien had Ford er dan ook goed aan gedaan om de online configurator nog even… offline te houden.

De Amerikaanse EV-website Inside-EV’s heeft zopas de hand weten te leggen op de eerste officiële plaatjes van de Mustang Mach-E, de elektrische SUV die aanstaande zondag in première gaat. Dankzij de van de Amerikaanse Ford-website afkomstige informatie kunnen we ons al een duidelijk beeld vormen van de toekomstige Tesla Model Y-concurrent, die in de loop van 2020 op de markt verschijnt. Zo leren we onder meer dat de Mustang Mach-E in vijf verschillende versies zal worden aangeboden, met een autonomie die varieert van 370 tot bijna 500 kilometer en keuze tussen achter- dan wel vierwielaandrijving. De snelste GT-versie belooft bovendien een spurt van 0 tot 100 km/u in zo’n 3,5 seconden, cijfers waarmee de elektro-SUV zijn ‘inspiratiebron’ (voor zover de link met de gewone Mustang gerechtvaardigd is, tenminste) moeiteloos het nakijken geeft.

Naast de specificaties en de looks – waarover de meningen op de redactie op z’n zachtst gezegd verdeeld zijn – krijgen we ook al een eerste prijsindicatie te zien: in de States zullen de prijzen namelijk starten bij zo’n 44.000 dollar, waarmee de Mustang Mach-E merkelijk goedkoper is dan pakweg een Jaguar I-Pace (80.800 euro). Al kunnen we ons niet van de indruk ontdoen dat Ford nog het meest op de Tesla-klandizie lijkt te mikken – een blik op het verticale infotainmentscherm zegt in dit verband allicht meer dan 1.000 woorden...

De Mustang Mach-E zou in het najaar van 2020 naar Europa moeten komen, in zijn zog volgt wellicht ook nog een compactere (en dus goedkopere) elektrische crossover.