Gelekt: dit is de nieuwe Toyota Supra Erik Kouwenhoven

28 december 2018

20u21

Bron: AD.nl 0 Auto Toyota probeert ons al wekenlang te verleiden met teasers van de nieuwe Supra. Nu lijkt het er echter op dat iemand niet helemaal goed heeft opgelet, want dit zijn foto's van de gehele auto, zonder camouflage.

We weten nog niets van de prestaties, maar wel was al bekend dat de nieuwe Supra zijn basis deelt met de BMW Z4. Ook het motorblok komt van BMW, een 3.0 zes-in-lijn met turbo. In de Z4 M40i schopt “hij het tot 340 pk, Toyota houdt het bij ‘meer dan 300 pk”. Daarmee moet de Supra in minder dan vijf seconden van 0 naar 100 km/u kunnen sprinten.

De nieuwe Toyota Supra (codenaam A90) heeft ook een perfecte 50/50-gewichtsverdeling en er is een sperdifferentieel aanwezig. De foto's zijn verrassend, maar intussen is bijna elk deeltje van de sportwagen al getoond tijdens de tease-campagnes van Toyota. Enkel de carbon vleugeltjes onder de bumpers zagen we nog niet eerder. Tijdens de autoshow van Detroit horen we de laatste details.