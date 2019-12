Gekocht voor 100 dollar, verkocht voor één miljoen: deze ‘auto’ was de inspiratie voor de Cybertruck Erik Kouwenhoven

04 december 2019

16u58

Bron: AD.nl 2 Auto De Lotus Esprit, de hoekige sportwagen uit de jaren 70, vormde volgens Tesla-topman Elon Musk de inspiratie voor de elektrische Cybertruck van Tesla. De flamboyante ondernemer heeft er zelf ook een: de duikboot-Esprit uit de James Bond-film ‘The Spy Who Loved Me’ uit 1977.

De Lotus Esprit werd beroemd omdat dit model in 1977 dienstdeed als Bond-auto die onder water kan duiken en raketten kan lanceren. Deze specifieke scène zou zoveel indruk op Musk hebben gemaakt dat hij besloot dat het ontwerp van de Cybertruck van Tesla gebaseerd moest zijn op deze cultauto.

Elon Musk had de James Bond-auto al in 2013 gekocht voor bijna één miljoen dollar. Maar de manier waarop de vorige eigenaars de auto vonden, is misschien wel het meest spectaculaire onderdeel van het hele verhaal. Want na het filmoptreden raakte de onderzee-Esprit al snel in de vergetelheid. Veertien jaar lang was het film-rekwisiet onvindbaar, totdat het model werd ontdekt door een koppel uit Long Island, New York. Ze ontdekten de auto toen ze deelnamen aan veilingen voor opslagruimten waarvan de huur niet werd betaald (een procedé zoals te zien is in het realityprogramma 'Storage Wars’).



In 1989 kregen ze de inhoud van de garagebox onder ogen. Destijds moest je blind bieden. Het echtpaar had geen idee wat voor voertuig het witte ding was. Ze hadden nog nooit een James Bond-film gezien en wisten zich geen raad met de sportwagen, mét propellers en vinnen, maar zonder banden. Op de terugweg werden ze al geattendeerd op de geschiedenis van het voertuig door medeweggebruikers die het ding op de aanhanger zagen liggen.

Thuis keek het tweetal de betreffende James Bond-film en realiseerde zich dat ze iets bijzonders in handen had. Ze hebben de Lotus oppervlakkig gerepareerd en af ​​en toe tentoongesteld, totdat ze hem in 2013 bij RM Sotheby’s veilden. Daar sloeg Elon Musk toe. Naar verluidt betaalde hij 997.000 dollar voor de auto. In de presentatie van de Cybertrucks noemde Musk zijn aankoop met het hoekige ontwerp de inspiratie voor het uiterlijk van Tesla’s nieuwe Cybertruck.