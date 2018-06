Geen zorgen, je auto betaalt binnenkort alles zelf Erik Kouwenhoven

05 juni 2018

21u28 2 Auto Hyundai ontwikkelt nieuwe technologie waarmee automobilisten betaalgegevens op de computer van hun auto kunnen opslaan. Hiermee kunnen ze aankopen betalen achter het stuur.

Automobilisten kunnen binnenkort van alles betalen via de display van hun auto, variërend van koffie tot een online gevonden hotel tot de mooiste TellSell-producten. De Koreaanse fabrikant Hyundai werkt aan nieuwe connected car-technologie waarmee automobilisten een aantal diensten rechtstreeks vanuit hun voertuig kunnen betalen.

Met de huidige connected software in sommige duurdere auto's kan de bestuurder al contactgegevens van restaurants of hotels opzoeken en contact opnemen met deze bedrijven. Door de nieuwe ontwikkelingen van Hyundai kunnen automobilisten via het infotainmentscherm ook meteen afrekenen, zoals ze thuis zouden doen op hun computer of smartphone.

De technologie bewaart de creditcard- of bankgegevens op de boordcomputer om aankopen via internet mogelijk te maken. Het systeem werkt ook spraakgestuurd om te voorkomen dat gebruikers tijdens het rijden worden afgeleid. Ook worden geavanceerde beveiligingsmethoden gebruikt om fraude te voorkomen. Het systeem debuteert in creditcardland nummer 1: Noord-Amerika.