Geen schadevergoeding voor wie Volkswagen kocht na schandaal kg

30 juli 2020

15u36

Bron: Belga 0 Auto Wie een dieselwagen van de Duitse autobouwer Volkswagen gekocht heeft na het uitbreken van het sjoemelsoftwareschandaal in september 2015, kan geen schadevergoeding eisen van de autoconstructeur. Dat heeft het Duitse federaal hooggerechtshof, het Bundesgerichtshof, donderdag geoordeeld.

Volgens het hooggerechtshof heeft het bedrijf zijn handelen na die datum gewijzigd, en kunnen consumenten niet langer beweren dat ze misleid werden.

Eigenaars van een dieselwagen die een schadevergoeding eisen maar met de auto wel nog veel kilometers afgelegd hebben, kunnen volgens het hooggerechtshof evenmin nog aanspraak maken op een schadeloosstelling.

Schandaal

Volkswagen gaf in september 2015 toe gesjoemeld te hebben met software in dieselwagens, waardoor de uitstootwaarden onder testomstandigheden gunstiger uitvielen dan onder gewone rijomstandigheden.

Het concern betaalde in de nasleep van het schandaal al tientallen miljarden euro aan boetes en schadevergoedingen, waarvan het grootste deel in de Verenigde Staten.

