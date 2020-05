Geen enkele Volvo kan nu nog harder dan 180 km/u NS - MVDB

21 mei 2020

07u40 12 Auto Volvo beperkt de topsnelheid in alle modellen van nu af aan tot 180 km/u. De Zweedse fabrikant vindt het onverantwoord dat auto's harder rijden, met het oog op de verkeersveiligheid.

De maatregel was al eerder aangekondigd, maar is nu definitief ingevoerd. Ook levert Volvo elke nieuwe auto voortaan standaard met een Care Key. Met deze slimme autosleutel kan de autobezitter onder andere de topsnelheid van zijn auto beperken voordat hij die uitleent aan een ander, bijvoorbeeld een zoon of dochter die nog maar net het rijbewijs heeft gehaald en minder ervaren is in het verkeer.



De aankondiging van Volvo om de topsnelheid van zijn auto’s te beperken leidde eerder tot felle discussies, onder meer op sociale media. Sommige critici vinden dat het niet aan een autofabrikant is om snelheidslimieten te bepalen, maar aan de wetgever. Maar Volvo - sinds 2010 onderdeel van het Chinese Geely Automobile - vindt dat een autofabrikant juist zelf soms actie moet ondernemen: “Dit kan uiteindelijk levens redden, ook als dit betekent dat er potentiële klanten verloren gaan. Hard rijden blijft een van de meest voorkomende doodsoorzaken in het verkeer. Op jaarbasis krijgen miljoenen mensen nog steeds een boete voor te hard rijden.”



Een snelheid van 180 km/u, de nieuwe limiet van Volvo, is in Europa alleen in Duitsland toegestaan. En zelfs daar is het aantal snelwegen zonder snelheidslimiet in de afgelopen jaren flink ingeperkt. Naar schatting wordt een derde van de dodelijke ongevallen direct of indirect veroorzaakt door een te hoge snelheid.



“Wij geloven dat een autofabrikant de verantwoordelijkheid heeft om de verkeersveiligheid te helpen verbeteren”, zegt Malin Ekholm, hoofd van het Volvo Cars Safety Center. “Onze snelheidsbeperkende technologie, en de dialoog die ontstaat, past in dat denken. De begrensde topsnelheid en de Care Key helpen bestuurders te reflecteren en te beseffen dat hard rijden gevaarlijk is, terwijl het ook extra gemoedsrust biedt en een veiliger rijgedrag ondersteunt.”

