Geen autosalon, wel grote kortingen voor je nieuwe auto

Geen autosalon in de Heizelpaleizen in januari 2021. Het coronavirus zorgt ervoor dat het evenement, met jaarlijks zo’n half miljoen bezoekers, niet kan doorgaan en dat is slecht nieuws voor de autosector. Maar jij als consument kan wel profiteren van kortingen.

Januari is de automaand bij uitstek in ons land. Mensen gaan traditiegetrouw op zoek naar een nieuwe wagen op het autosalon en de verschillende merken spelen daarop in met hun saloncondities, die vaak tot half februari blijven doorlopen. Het autosalon is voor de automerken dan ook van cruciaal belang. Een goed autosalon is immers goed voor zowat 20% van de verkoop op jaarbasis. En ook in deze bizarre coronatijden proberen de merken dat momentum te creëren.

Lees ook Nieuw autoplatform HLN Drive: dé online showroom die je naar een nieuwe wagen gidst

2020 was immers een donker jaar voor de autosector in ons land. De markt voor nieuwe auto’s ging met ongeveer 20% achteruit. Er is dus nood aan een positieve start van 2021. Via een autosalon … dat veelal bij de dealers plaatsvindt.

Online … en bij de dealer

De meeste merken proberen de traditionele stand aan de Heizel immers te vervangen door een salon in het klein bij de dealers in coronaproof omstandigheden. Daarom kiezen de automerken voor de combinatie van online informeren om vervolgens de klant op maat – en in alle veiligheid – bij zijn keuze te helpen in de showroom. BMW was het eerste merk dat zijn strategie hierrond communiceerde.

Volledig scherm HLN Drive, de online autoshowroom © rv

“Uitzonderlijke tijden vragen om uitzonderlijke maatregelen. Daarom zullen we – nu het Autosalon van januari werd afgelast – dit jaar uitzonderlijk niet de klant naar het salon halen, maar het salon naar de klant brengen: tot bij ons breed netwerk van dealers die ten volle hun rol van mobiliteitsadviseurs opnemen, maar ook tot bij de klant in de huiskamer via het grote of kleine scherm. Dat kunnen we doen dankzij de doorgedreven investeringen in digitalisering die we de afgelopen maanden realiseerden, denk maar aan de vernieuwde online configurator waar we sinds corona ongekende trafiek vaststellen, maar ook aan opties als het online reserveren én betalen van een reservatiefee op stockwagens”, verklaarde BMW CEO Eddy Haesendonck.

Dealers staan klaar

De dealers hopen alvast op die manier hun jaar op een goede manier te starten, vertelt Filip Rylant, woordvoerder van sectorfederatie Traxio: “Tijdens de eerste golf heeft onze sector strikte protocollen opgesteld. Deze zijn ondertussen ook al bijgewerkt. In feite waren alle maatregelen al aanwezig in de showrooms: de stromen worden gecontroleerd, er is geen ruimtegebrek, er is desinfectiemateriaal beschikbaar…”.

Volledig scherm De autodealers proberen alle coronamaatregelen in acht te nemen. © BELGA

Traxio’s woordvoerder gaat verder: “De autoriteiten stellen terecht strenge eisen, maar wij blijven het benadrukken: in onze showrooms wordt aan deze eisen voldaan. De sluiting heeft economische schade veroorzaakt. Na een goede maand september waren de inschrijvingen al in oktober gedaald. En dat ging door tot in november. Aan het einde van het jaar zullen we te maken krijgen met een daling van de inschrijvingen van ongeveer 24%.

Kortingen op hybrides en elektrische auto’s

De vraag die jij je ongetwijfeld stelt, is: “hoeveel korting valt er dan te rapen bij die dealers?”

Een korte rondvraag leert ons dat de kortingen zowat op het niveau van vorig jaar zullen blijven. Per merk verschilt de strategie natuurlijk, maar reken zeker op een paar duizend euro of enkele gratis optiepacks op heel wat modellen. Ook opvallend dit jaar: die kortingen zijn ook beschikbaar op hybrides en elektrische wagens.

Volledig scherm De elektrische Renault Zoe © RV

Invoerders krijgen meestal een bepaalde stock aan wagens die zij dienen te verkopen. Vorig jaar was de vraag naar ecologische wagens groter dan het aanbod, waardoor er weinig tot geen korting te rapen viel. Maar in dit gekke coronajaar liggen de kaarten anders. Zorgt corona voor de definitieve doorbraak van de elektrische wagen? Het zou zomaar kunnen.

Vooraleer je jouw salonkorting kan opstrijken, moet je natuurlijk weten welke auto bij jou past. Nog geen idee? Laat je dan zeker adviseren door onze experts.



Lees ook op hlndrive.be: