Geen alledaagse botsing: twee gele Lamborghini's knallen op elkaar

16 juni 2020

10u51

Bron: SG Road Vigilante - SGRV, Motor1 6 Auto Een gele Lamborghini kom je niet alle dagen tegen, twee al helemaal niet. Voorbijgangers trokken dan ook grote ogen toen onlangs in Singapore twee bijna exact dezelfde gele Lamborghini’s op elkaar botsten. Het leverde unieke beelden op.

Volgens de Facebookpagina SG Road Vigilante - SGRV gebeurde het ongeval op zondag 7 juni in de straten van Singapore, een stadstaat in Zuidoost-Azië. Volgens gespecialiseerde media gaat het om wagens van het type Aventador S, allebei in dezelfde gele kleur.

De wagens reden in dezelfde richting op de Sembawang Road. Toen de eerste wagen aan een druk kruispunt stopte bij de verkeerslichten, werd hij achteraan aangereden door zijn ‘tweelingbroer’. Of beide eigenaars elkaar kenden en eventueel samen op pad waren, is niet duidelijk.

Volgens Motor1 haalden de eigenaars na het ongeval hun nummerplaten weg om eventuele identificatie moeilijker te maken. Op foto’s is te zien dat de politie en een takelwagen ter plaatse kwamen.

Niemand raakte gewond en de schade lijkt op het eerste zicht mee te vallen, al vermoeden we dat er toch een stevig prijskaartje bij zal komen kijken.

