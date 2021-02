Geely en Volvo blazen fusie af maar gaan wel samenwerken

Ruim een jaar geleden raakte bekend dat Volvo Cars en Geely een fusie zouden overwegen. Een fusie zou van beide merken een sterke globale groep maken en de financiële en technologische synergieën tussen de twee bedrijven versnellen, luidde het toen. Ze verwezen daarbij naar de vele veranderingen in de auto-industrie. Er werd een gezamenlijke werkgroep in de steigers gezet.

Maar tot een fusie komt het dus niet, laat Geely woensdag in Hongkong weten. Beide groepen gaan een brede samenwerking aan die de sterktes van de twee zal maximaliseren, klinkt het ook in een persbericht van Volvo Cars. Zo mikken ze op synergieën rond motoren, elektrische wagens, autonoom rijden en ook aankopen.

Baidu

Er komt bijvoorbeeld een nieuwe ontwikkelingseenheid rond slimme mobiliteit. Rond automatisering en elektrificatie heeft Geely al verschillende partnerschappen, bijvoorbeeld met de Chinese zoekrobot Baidu, techconcern Tencent en Foxconn, een bedrijf dat bijvoorbeeld iPhones van Apple maakt. De twee willen ook Volvo’s zustermerk Lynk & Co mondiaal doen groeien via het distributie- en servicenet van Volvo.

Na het onderzoek over de fusieplannen, besloten Volvo Cars en Geely dat ze nieuwe groeikansen kunnen grijpen via een diepere samenwerking, “en met behoud van hun bestaande aparte bedrijfsstructuren”, klinkt de mededeling. Een samenwerking tussen twee aparte bedrijven is de beste manier om groei te verzekeren en tegelijk technologische synergieën te behalen, aldus Volvo-baas Hakan Samuelsson.