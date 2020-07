Gedupeerden Dieselgate-schandaal kunnen Volkswagen vervolgen voor Belgische rechtbank JTO

09 juli 2020

14u07

Bron: Belga 4 Auto Belgische automobilisten die indertijd een wagen van Volkswagen kochten waarvan naderhand bleek dat geknoeid was met de emissiegegevens, kunnen de fabrikant daarvoor vervolgen voor Belgische rechtbanken. Dat heeft het Europees Hof van Justitie vandaag geoordeeld.

In 2015 barstte het schandaal los rond de sjoemelsoftware bij Volkswagen die testresultaten vervalste - ook bekend als Dieselgate. In Oostenrijk had consumentenvereniging VKI een vordering ingesteld tegen de Duitse autofabrikant voor de schade die 574 Oostenrijkse consumenten door het schandaal hadden geleden. Ze voert immers aan dat de waarde van de wagens lager lag dan de werkelijk betaalde prijs.

Sjoemelsoftware

Volkswagen betwistte echter de internationale bevoegdheid van de Oostenrijkse gerechten. Het Landesgericht Klagenfurt stapte daarop naar het EU-Hof om daarover duidelijkheid te scheppen. De rechters in Luxemburg stellen dat een fabrikant die zich schuldig maakt aan onrechtmatige manipulaties van wagens die in een andere lidstaat op de markt worden gebracht, wel degelijk daar kan worden gedagvaard.

Aangevoerde schade VW telt vanaf moment van aankoop

Het Hof zegt immers dat wanneer voertuigen door de fabrikant ervan in een lidstaat onrechtmatig zijn voorzien van sjoemelsoftware, alvorens deze voertuigen in een andere lidstaat worden gekocht, de plaats waar de schade intreedt zich in deze laatste lidstaat bevindt. Hoewel deze voertuigen vanaf de installatie van deze software een gebrek vertoonden, oordelen de rechters dat de aangevoerde schade pas op het moment van de aankoop van die voertuigen is ingetreden door de aankoop ervan tegen een hogere prijs dan de werkelijke waarde ervan.

Europese consumenten hebben recht op vergoeding

“VW heeft in heel Europa op dezelfde manier gesjoemeld en voor dezelfde vervuiling gezorgd zonder onderscheid van het land waar het voertuig werd verkocht. VW was hierin een internationaal bedrijf. Als het er echter op aan komt om verantwoording af te leggen voor illegale handelingen, wil VW alleen maar een Duits bedrijf zijn. Dieselgate is geen Duits probleem, het is een Europees probleem. Daarom moeten alle Europese consumenten gelijk behandeld worden en net als de Duitse consumenten een vergoeding krijgen”, reageert Test Aankoop.

Naast het feit dat consumenten Volkswagen kunnen aanklagen voor de rechtbank in hun eigen land, bevestigt deze uitspraak van het Hof van Justitie voor Test Aankoop dat VW zich illegaal heeft gedragen door de installatie van het vernietigingsapparaat. “Dit is de zoveelste juridische beslissing die VW ongelijk geeft. Onze class actions worden weer verder aangesterkt met deze nieuwe evolutie. Het is duidelijk dat het voor VW onvermijdelijk is geworden om alle consumenten die getroffen zijn te compenseren”, stelt de consumentenorganisatie.

