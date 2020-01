Garage in Manhattan geeft autoschat bloot: 36 klassieke sportwagens duiken op Erik Kouwenhoven

36 zeldzame vintage Corvettes die in een garage in Manhattan zijn gevonden nadat ze tientallen jaren stof stonden te vergaren, worden verloot. De opbrengst gaat naar het goede doel.

De Corvette-collectie heeft een ongewoon achtergrondverhaal, zo meldt Business Insider. Het is namelijk niet de eerste keer dat alle 36 Corvettes tegelijkertijd worden verloot. Ze maakten oorspronkelijk deel uit van een loterij in 1989, waarbij de auto’s in handen kwamen van een inwoner van New York. Hij verkocht ze vervolgens door aan een kunstenaar. Het gaat om 36 Corvettes, uit ieder bouwjaar één exemplaar.

De kunstenaar liet de Corvette-collectie opslaan in enkele garages in Manhattan, waarna hij ze tientallen jaren liet verpieteren voordat de collectie werd overgenomen door de huidige instantie. De nieuwe eigenaren besloten onmiddellijk om de serie opnieuw te verloten. Goklustigen kunnen niet selecteren welke auto ze willen winnen, omdat iedereen automatisch meedoet voor alle 36 Corvettes.



Deelnemers kunnen zoveel loten kopen als ze willen. Een ticket kost drie dollar, vijf tickets kosten tien dollar en 20 tickets kosten 25 dollar. De opbrengst gaat naar de National Guard Educational Foundation. In 1999 moesten mensen inbellen of een ansichtkaart sturen om deel te nemen voor $1,99 per inzending. Ongeveer 1,5 tot twee miljoen mensen namen deel aan de oorspronkelijke wedstrijd.