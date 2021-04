Futuristischer dan een Tesla: de Mercedes EQS

HLN DriveMercedes had met de EQA en EQC al twee elektrische personenwagens in haar gamma, maar nooit opende het zo hard de aanval op Tesla als met deze EQS. De elektrische versie van de S-Klasse biedt een grotere autonomie dan de Tesla Model S , de standaard tot nu, en is volgestouwd met technologie. HLN Drive fileert het model.

Het aantal records dat op de naam van Mercedes EQS staat, is best wel impressionant. Met 770 km autonomie in de topversie (batterij: 107,8 kWh), heeft hij het grootste rijbereik van het hele autolandschap. Eén van de redenen dat hij dat cijfer kan voorleggen, is omdat geen enkele wagen aerodynamischer gebouwd werd.

De EQS klieft enorm efficiënt door de lucht en dat zorgt ervoor dat hij minder energie moet gebruiken om zich vooruit te bewegen. Daarnaast is deze wagen ook snel op te laden: wanneer je hem een kwartier aan de juiste laadpaal hangt, kan hij 300 km autonomie tanken. Al lijkt de Tesla Model S na een snelle berekening in dit onderdeel wel net iets beter.

Elke koplamp bestaat uit drie leds en 1,3 miljoen spiegeltjes, waarmee je het licht kan breken. Op die manier kan de EQS waarschuwingen voor het voertuig projecteren. Wanneer je werken nadert, kan deze auto op voorhand signaleren dat er bijvoorbeeld een graafmachine op de weg staat. Een unicum in autoland.

Ook binnenin gaat het technologisch festijn verder. Daar houden tot 350 sensoren alle mogelijke parameters in de gaten. Ze meten afstanden, snelheden en versnellingen, lichtomstandigheden, de buitentemperatuur, de bezetting van de stoelen, de kwaliteit van de omgevingslucht en houden intussen ook de oogleden van de bestuurder in de gaten en luisteren zelfs naar de passagiers zodat ook zij de spraakbediening kunnen gebruiken.

Haast even massief zijn de afmetingen van de wagen: 5,21 meter lang, 1,93 meter breed. Opvallend, dat wel, maar nu niet meteen de wagen waarmee je in centrum Brussel parking wil zoeken.

141 cm, zo breed is het infotainmentsysteem van de nieuwe EQS, dat over verschillende schermen loopt en er futuristischer uitziet dan dat van de reeds behoorlijk indrukwekkende Tesla Model S. Van een digitale tellerpartij over het centrale scherm tot een extra exemplaar voor de voorste passagier. Om te vermijden dat informatie vervormt onder invloed van de kijkhoek is dit scherm gebogen.

Voorlopig wordt de EQS in twee varianten geleverd: de EQS 450+ is 330 pk sterk en heeft enkel achterwielaandrijving, de 580 4Matic heeft vierwielaandrijving en 523 pk. Binnenkort komt daar een sportieve AMG-versie bij, die 780 pk sterk zou zijn. De eerste versie sprint in 6,2 seconden naar de 100 kilometer per uur, de tweede in 4,3 seconden.

Over de prijzen van de Mercedes EQS weten we nog niets (maar verwacht een fors prijskaartje), zijn lancering wordt wel deze zomer al verwacht. Later volgt ook een SUV-versie.

