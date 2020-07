Fusiebedrijf Fiat Chrysler en PSA krijgt naam Stellantis kv

15 juli 2020

20u34

Bron: Belga 1 Auto Het fusiebedrijf dat ontstaat door het samengaan van autofabrikanten Fiat Chrysler Automobiles en Groupe PSA krijgt de naam Stellantis, zo kondigden beide groepen vandaag aan. Die naam heeft zijn oorsprong in Latijn en betekent zoiets als “verlichten met sterren”.

De nieuwe naam zal enkel worden gebruikt voor het moederconcern dat ontstaat uit de fusie tussen het Amerikaans-Italiaanse Fiat Chrysler en het Franse Peugeot, dat merken heeft als Peugeot, Citroën en Opel. Er moet nog een logo komen. De individuele merknamen blijven gewoon bestaan. Het is de bedoeling dat de fusie in het eerste kwartaal van volgend jaar wordt afgerond.

Stellantis wordt dan in volume de vierde en in omzet de derde grootste automobielgroep ter wereld.