Franse minister wil vervanger aan roer van Renault na gesjoemel van topman Ghosn kg

20 november 2018

10u32

Bron: Belga 0 Auto De Franse minister van Economie Bruno Le Maire heeft vandaag gepleit voor een interimbewind bij de autofabrikant Renault. Topman Carlos Ghosn, die in Japan werd opgepakt, is "niet langer in staat de groep te leiden", zo zei de minister op de nieuwszender France Info.

Le Maire benadrukte dat nog niet formeel het aftreden van Ghosn wordt gevraagd. Daarvoor beschikt de Franse staat, die een belang heeft van 15 procent in Renault, nog niet over voldoende bewijzen.

Bovendien zijn er geen aanwijzingen dat Ghosn in Frankrijk fiscale fraude zou hebben gepleegd, aldus nog de minister. “Er kwam niets bijzonders naar boven”, zegt Le Maire over een eerste onderzoek naar de fiscale situatie van Ghosn in Frankrijk.



Le Maire benadrukte nog dat de autoalliantie Renault-Nissan door de zaak-Ghosn verzwakt wordt, maar dat zij niet mag breken. "De alliantie is in het belang van Frankrijk en Japan, en van Renault en Nissan", klonk het.

De raad van bestuur van Renault komt vandaag nog bijeen om zich over het lot van Ghosn te buigen.