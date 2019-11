Frans ‘schokverkeerslicht’ verovert Europa Erik Kouwenhoven

16 november 2019

06u19

Bron: AD.nl 0 Auto Wie in Parijs bij een voetgangersoversteekplaats het rode licht negeert, loopt kans zich bijna letterlijk dood te schrikken. Nu wil ook Duitsland deze ‘schokverkeerslichten’ introduceren.

Het negeren van het rode licht als voetganger wordt in de Franse hoofdstad - als je pech hebt - ‘beloond’ met het geluid van slippende banden van een keihard remmende auto. Het verkeerslicht staat er al sinds 2017 en is het uitvloeisel van een campagne van het Parijse openbaar vervoerbedrijf DRIEA.

De Duitse liberalen van de FDP willen het 'schokverkeerslicht’ ook in Duitsland invoeren. “Elk jaar verongelukken tientallen voetgangers in München omdat het rode licht wordt genegeerd”, zegt gemeenteraadslid Thomas Ranft. “We moeten dit idee uit Parijs overnemen om voetgangers op te voeden.”

‘Ne prenez pas le risque de voir la mort en face’, oftewel: ‘loop niet het gevaar de dood in de ogen te kijken’ is de naam van de campagne die is bedoeld om Parijse voetgangers te waarschuwen voor de gevolgen van het negeren van het rode licht. Ieder jaar raken 4.500 inwoners van Parijs hierbij gewond, of erger.

Zodra een voorbijganger het kruispunt bij rood licht oversteekt, klinkt via luidsprekers uit een reclamebord keihard het geluid van piepende autobanden. Ondertussen worden de reacties van de overtreders vastgelegd door een camera - en iets later weergegeven op een videoscherm aan de overkant.