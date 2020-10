Foto derde verdachte dodelijke Duitse straatrace verspreid, reed in Lamborghini uit Dubai

De voortvluchtige verdachte is de 34-jarige Ramsy Azakir. Hij is 1,90 meter lang, stevig gebouwd, heeft lang, zwart haar (mogelijk in een vlecht), een zwarte baard en bruine ogen. De dertiger heeft geen bekende woonplaats in Duitsland en wordt in heel Europa gezocht, meldt de politie in het westen van de deelstaat Hessen. Azakir reed in een witte Lamborghini die geregistreerd stond in Dubai. De bolide werd na het drama onbeheerd aangetroffen op een parkeerplaats in Hofheim am Taunus en in beslag genomen.