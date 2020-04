Ford verwacht miljardenverlies door coronacrisis jv

17 april 2020

Bron: DPA 0 Auto Ford boekt in de coronacrisis dieprode cijfers. De op een na grootste autobouwer van de Verenigde Staten waarschuwt in een mededeling aan de Amerikaanse beurstoezichthouder voor een nettoverlies van 2 miljard dollar (1,8 miljard euro) in het eerste kwartaal.

Ford komt pas op 28 april met een volledig financieel rapport over het eerste kwartaal, maar zegt nu al een verlies te verwachten van 2 miljard dollar netto, oftewel 1,8 miljard euro. Dat zou vooral liggen aan belastingen en rentelasten. Zonder eenmalige elementen blijft circa 600 miljoen dollar (circa 551 miljoen euro) verlies over, tegen 2,4 miljard dollar (zo’n 2,2 miljard euro) winst in dezelfde periode vorig jaar.