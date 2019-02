Ford roept anderhalf miljoen pick-ups terug in Noord-Amerika jv

13 februari 2019

17u44

Bron: AFP/DPA 0 Auto De Amerikaanse autobouwer Ford roept in Noord-Amerika ongeveer 1,5 miljoen F-150's terug. De pick-up is het meest verkochte voertuig in de Verenigde Staten.

De voertuigen moeten naar de garage omdat er mogelijk een probleem is met de automatische versnelling, waarbij de bestuurder de controle over het voertuig zou kunnen verliezen. Het defect zou al zeker tot vijf ongevallen hebben geleid.

De betrokken F-150's werden gebouwd tussen 2011 en 2013. In de VS zijn 1,26 miljoen pick-ups betrokken, in Canada 221.000.