Ford rekent op ruim 700 miljoen euro kosten bij brexit zonder akkoord

24 januari 2019

21u05

Bron: Belga 0 Auto De Amerikaanse autobouwer Ford raamt de impact van een brexit zonder akkoord op 705 miljoen euro in zijn rekeningen voor 2019. Dat heeft Ford vandaag bekendgemaakt.

Volgens de autobouwer zullen die factoren "een zware impact" hebben op de activiteiten van Ford in het Verenigd Koninkrijk en Europa, "hetgeen zich mogelijk zou kunnen vertalen in een kost van 800 miljoen dollar in 2019". Omgerekend is dat 705 miljoen euro.



Die kosten omvatten de verwachte economische vertraging, de daling van het pond en de herinvoer van douanerechten tussen het Verenigd Koninkrijk en Europa, aldus Ford in een verklaring.

“Hoogst onzeker”

De autobouwer gaf in 2017 al te kennen dat een brexit zonder akkoord hem zowat een miljard dollar zou kunnen kosten. Ford erkent dat de situatie "hoogst onzeker" is, maar benadrukt dat het rekent op een onderhandelde uitstap uit de Europese Unie en op een transitieperiode.

