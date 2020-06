Ford haalt ruim 2 miljoen auto's terug in VS: deuren kunnen onderweg openzwaaien Niek Schenk

11 juni 2020

14u30

Bron: AD.nl 0 Auto Autofabrikant Ford haalt in de VS ruim 2 miljoen auto's terug naar de garage vanwege mogelijke defecten in de portiervergrendeling. In het ergste geval kunnen deuren tijdens de rit open zwaaien, waarschuwt het bedrijf. Tot nu toe zijn bij Ford nog geen meldingen bekend van ongevallen of verwondingen.

Het probleem is niet nieuw. Sterker nog, de huidige terugroepactie is nodig omdat het bij twee (!) vorige terugroepacties over hetzelfde mankement ging. Enkele onderdelen van de deurvergrendeling zijn toen mogelijk helemaal niet of niet op de voorgeschreven manier door de Ford-dealers vervangen.

Het zou om welgeteld 2,15 miljoen auto's gaan van populaire modellen als de (Amerikaanse) Fiesta, Focus, Fusion, Escape, C-Max, Transit Connect en Mustang, maar ook om luxe limousines als de Lincoln MKZ en MKC. Het betreft wagens die tussen 2011 tot 2016 van de band rolden.



En daar blijft het niet bij. Ford ziet zich genoodzaakt nog een tweede grote terugroepactie te organiseren. Daarbij gaat het om het meest verkochte model van Ford in de VS: de pick-up F-150. Die heeft het risico van lekkende remvloeistof. In dit geval zijn 292.000 auto's bij de terugroepactie betrokken uit de bouwjaren 2014 tot 2017.

Nog eens 52.000 auto's van dit model worden in Canada en Mexico teruggeroepen. De Ford F-150 is al jaren de meest verkochte auto in de VS.

