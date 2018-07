Ford Focus komt met ‘anti-gaten-in-de-weg’-functie Erik Kouwenhoven

16 juli 2018

07u14

Bron: AD.nl 5 Auto Ford rust zijn nieuwe Focus uit met actieve wielophanging die automatisch gaten in de weg opslokt, zodat banden, wielen en besturing langer meegaan.

Beland je met de nieuwe Ford Focus in een diep gat op het wegdek, dan leidt dat niet tot schade. Althans: bij de versie met een adaptief onderstel. Dit systeem kan worden aangevuld met een ‘anti-gaten-in-de-weg’-functie. Deze detecteert wanneer een wiel in een gat lijkt te vallen en past dan automatisch de ophanging aan zodat de impact daarvan wordt beperkt.

De actieve ophanging houdt het wiel namelijk zo sterk mogelijk tegen om te vermijden dat het tot aan de bodem van het gat slaat. Volgens Ford krijgen het wiel en de besturing minder klappen te verwerken, zodat ze langer meegaan. Het systeem werkt op basis van de diverse dynamische sensoren van de auto, vooral dan die van de ophanging. De achterwielen zouden volgens Ford trouwens nog beter worden beschermd, omdat zij al een ‘waarschuwing’ krijgen van de voorwielen over de aanwezigheid van gaten in de weg.

Het is precies 20 jaar geleden dat de eerste Focus het levenslicht zag. Ondertussen zijn we aan de vierde generatie toe, maar de focus is nog altijd om in het zogeheten Golf-segment zo veel mogelijk rijplezier te bieden zonder aan het comfort en de functionaliteit afbreuk te doen.

Bij de nieuwste generatie lijkt Ford het spoor wel een beetje kwijt op het gebied van het design. Karakteristieke designelementen als de derde zijruit en hooggeplaatste, verticale achterlichten zijn verdwenen. De nieuwe Focus had net zo goed een Mazda, Hyundai of Subaru Impreza kunnen zijn.

Gelukkig is er opnieuw veel aandacht besteed aan het rijplezier, zowel met de zogeheten torsie-as achter op de minder krachtige modellen als met de volledig onafhankelijke achterwielophanging. Voor het eerst is op deze laatste een gestuurde demping mogelijk, waarbij tussen verschillende rijmodi kan gekozen worden (comfort, normal, sport) en waarbij ook de besturing, het gaspedaal en de automaat worden aangepast.

Het interieur is opvallend netjes en functioneel en voorzien van veel hightech elektronica. Het is de eerste Ford met een ingebouwde communicatiechip. De auto is dus letterlijk connected. Ook is het dashboard nu sterk verbeterd. Wel jammer dat de kofferruimte zo klein is. Deze heeft een inhoud van 341 liter, maar de Golf heeft 380 liter en de gloednieuwe Kia Ceed zelfs 395.

Qua rij-eigenschappen laat de Focus zijn concurrenten met gemak achter zich. De nieuwe Ford gedraagt zich namelijk opvallend lichtvoetig, hoewel hij met 1.275 kilo zwaarder is dan de Astra (1.247 kilo) en de Golf (1.205 kilo). Dankzij de stijve carrosserie is het weggedrag van de Ford echter dynamisch en sportief. De besturing is direct en communiceert met veel gevoel. Wel is de besturing voor sommigen iets té licht. Een keer niezen en je bent al bijna een rijbaan opgeschoven.

Waar je de Focus een generatie geleden nog met vijfcilinder kon bestellen in de ST-uitvoering, moeten we anno 2018 genoegen nemen met drie cilinders. De bekende 1.0 Ecoboost keert terug, en de 1.5 Ecoboost is nu ook een driecilinder. In de huidige generatie is de 1.5 nog een viercilinder. Dit blok kan worden bestellen met 150 of 175 pk. De 1.0 komt er als 100 of 125 pk-versie.

De driecilinder turbobenzinemotoren beschikken over cilinderuitschakeling. Bij constante snelheden rijdt de Ford dus op twee cilinders, maar daar merk je niks van. Ook niet van het in- en uitschakelen van de derde cilinder. De 1.0 Ecoboost maakt ook geen zwakke indruk. Tegelijkertijd blijft het benzineverbruik opvallend laag. Door de lage CO2-uitstoot daalt de BPM en dat betekent lage prijzen: de ST-Line Business uitvoering kost zodoende 27.323 euro. Qua diesels zijn er twee motoren: een 1.5 of een 2.0 Ecoblue. De nieuwe 1.5 EcoBlue is er met 95 en 120 pk, beide met een maximumkoppel van 300 Nm. De 2.0 EcoBlue-motor heeft een vermogen van 150 pk.

Concluderend biedt de nieuwe Focus veel rijplezier, aardig wat comfort en een kwalitatief veel beter interieur. Ook opvallend is de geluidsisolatie, het is hier aanmerkelijk stiller dan in een Opel Astra of Volkswagen Golf. Het is wel wat jammer dat we van een alternatieve aandrijfvorm niks gehoord hebben, noch hybride noch zuiver elektrisch. Ford bewaart dit waarschijnlijk voor andere toekomstige modellen.