Ford dient Tesla van antwoord met Mustang Mach-E Redactie

18 november 2019

10u16

Bron: www.fangio.be 0 Auto Afgelopen vrijdag kregen we al Afgelopen vrijdag kregen we al de eerste gelekte beelden van Ford’s elektrische SUV te zien , maar vannacht heeft de toekomstige rivaal voor de Tesla Model Y en Audi Q4 e-tron al z’n troefkaarten op tafel gelegd.

Als we twee grote trends moeten aanduiden in de hedendaagse auto-industrie, dan wel SUV’s en elektrificatie. Zelfs de Ford Mustang, die we sinds 1964 kennen als hét Amerikaanse sportwagenicoon, blijkt er niet langer aan te ontsnappen: zopas heeft Ford namelijk deze volledig elektrische Mustang Mach-E voorgesteld, een sportieve SUV-coupé die eind volgend jaar naar ons land komt om de Tesla Model Y, de Audi Q4 e-tron en Jaguar I-Pace op hun elektrische donder te geven. Met welke wapens hij daarvoor aan de start verschijnt?

De cijfers die Ford bij de presentatie van de Mustang Mach-E naar voren schoof, doen alvast het beste verhopen. Net als bij Tesla zullen klanten kunnen kiezen tussen een standaardbatterij van 75 kWh en een 98 kWh grote ‘Long Range’-variant met een maximaal rijbereik (tot 600 kilometer volgens de WLTP-cyclus) en tussen achter- en vierwielaandrijving. Het vermogen van de elektrische pony begint bij een meer dan behoorlijke 337 pk, maar voor de echte sportievelingen komt er ook nog een op prestaties gerichte GT-versie met 465 paarden, goed voor een spurt van 0 tot 100 km/u in minder dan 5 seconden. Volgens de constructeur kan de Mustang Mach-E zowel één- als driefasig opgeladen worden, via een snellader op gelijkstroom volstaan zo’n 38 minuten om het laadniveau van de standaardbatterij van 10 naar 80 % te brengen.

Plezier voor vier

Vandaag moet je al goed gek zijn om een Mustang enige familiale aspiraties toe te dichten, maar in het geval van de Mach-E zal een uitstapje met het gezin wel degelijk tot de mogelijkheden behoren. In het interieur kunnen vier volwassen relatief comfortabel plaatsnemen, al wordt de instap achteraan enigszins bemoeilijkt door de aflopende daklijn. Voor je bagage voorziet Ford niet één, maar twee kofferruimtes: naast de klassieke koffer van 402 liter is er ook een zogeheten ‘frunk’ vooraan, waarin je nog eens 102 liter aan spullen (of laadkabels) kwijt kan. Verder valt vooral het enorme centrale display met een diameter van 15,5 inch op - één keer raden waar Ford die mosterd gaan halen is.

50.000 euro

We zullen dus nog wel wat geduld moeten oefenen vooraleer we de Mustang Mach-E in het Belgische straatbeeld zien opduiken, toch kunnen geïnteresseerde kopers zich nu al aanmelden bij Ford om een productieslot te reserveren. De vanafprijs voor de versie met standaardbatterij zou om en bij de 50.000 euro bedragen.