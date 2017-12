Ford daagt Trump uit met verhuis elektrische auto's naar Mexico jv

08u44

Bron: belga 0 REUTERS Auto De op een na grootste autobouwer van de VS, Ford, zal zijn elektrische auto's, in tegenstelling tot eerdere plannen, toch in Mexico produceren. Dat zegt Ford-manager Jim Farley in een interview met de Wall Street Journal.

In januari had het bedrijf nog gezegd dat de productie van elektrische auto's in hoofdzaak in de fabriek van Flat Rock in de staat Michigan zou plaatsvinden. Farley zegt dat de plannen niet gewijzigd zijn omdat de productie in Mexico goedkoper zou zijn. Flat Rock zal in de plaats dienen als 'centre of excellence' voor zelfsturende auto's. Daarom moet er plaatsgemaakt worden.

Toch haalt Ford hiermee wellicht de toorn van Trump over zich. De VS-president wil meer Amerikaanse jobs in de auto-industrie. Hij had de productie in het naburige lageloonland Mexico in het verleden sterk bekritiseerd en met hogere invoerrechten gedreigd.

Ford wil in 2020 een volledig elektrische SUV op de markt brengen.