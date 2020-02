Flits-apps als Waze en Flitsmeister verboden in Duitsland Erik Kouwenhoven

20 februari 2020

22u18

Bestuurders die een flitspaal-waarschuwing in de auto gebruiken in Duitsland, lopen sinds kort kans beboet te worden . De Bondsraad heeft hiertoe de wegverkeerswet aangescherpt.

In de Duitse wegverkeerswet was al opgenomen dat ingebouwde radarverklikkers en losse apparatuur die ertoe dient om controles aan te kondigen of te verstoren verboden is. Sinds 14 februari mogen ook apps met die functie niet meer. Tot voor kort was dit nog een grijs gebied omdat telefoons dat niet als hoofddoel hebben.

Artikel 23 in de wegverkeerswet is nu veranderd, zodat het ook om apparaten gaat die naast hun hoofddoel ook de controles kunnen verklikken en/of verstoren. De flitspaal-app installeren is op zich niet strafbaar, alleen het gebruik ervan is verboden. Hetzelfde geldt voor navigatieapparatuur. Veel navigatiesystemen worden geleverd met een vooraf geïnstalleerde flitspaal-waarschuwing. Als je die functie permanent uitschakelt, ben je niet strafbaar.

Er zit ook nog een flinke een maas in de nieuwe wet. De passage in de wegverkeerswet verwijst expliciet naar de bestuurder. Andere passagiers zijn vrijgesteld. In theorie zou de bijrijder een flitspaal-app mogen gebruiken. Het probleem daarbij is alleen dat hij de bestuurder ook niet mag waarschuwen voor flitspalen. De vraag is echter hoe de aanklager dit zou kunnen bewijzen wanneer het op een rechtszaak aankomt.