File rond Antwerpen? Zo raken BMW-rijders tolvrij door de Liefkenshoektunnel

Vanaf december test BMW, in samenwerking met het Vlaams Verkeerscentrum, Be-Mobile en MAPtm, een nieuwe 'slimme tunnel service' op de ring rond Antwerpen. Bedoeling is om het verkeer op een dynamische, slimme manier beter te spreiden over de Kennedytunnel en de Liefkenshoektunnel, om zo de Antwerpse fileknoop (een beetje) te ontwarren. Al zijn het vooral de vouchers om tolvrij door de Liefkenshoektunnel te raken die spontaan onze aandacht opeisten…

De Antwerpse Kennedytunnel, de meest frustrerende flessenhals die ons land rijk is, is met 160.000 voertuigen per dag veruit de drukste tunnel van Vlaanderen. De nabijgelegen Liefkenshoektunnel daarentegen, die voor een bijkomende ontsluiting tussen het Waasland en het noorden van Antwerpen zorgt, slikt daarentegen ‘slechts’ 40.000 voertuigen per dag, en laat dus wel wat wegcapaciteit onbenut. Dat automobilisten liever mee gaan aanschuiven voor de Kennedytunnel, hoeft echter niet te verbazen: een enkeltje door de (met privégeld gefinancierde) Liefkenshoektunnel kost al gauw 5 à 6 euro.

Vanaf december (en al zeker tot de zomer van 2020 kunnen BMW-rijders zich echter aanmelden om deel te nemen aan een Europees proefproject, waarbij ze tijdens periodes van grote drukte gratis langs de Liefkenshoektunnel mogen rijden. De enige voorwaarde is dat ze beschikken over een recent navigatiesysteem (OS6 of recenter, te herkennen aan de zesdelige tegelstructuur), en dat ze zich vooraf hebben geregistreerd op deze website .

Hoe het werkt

Tijdens het proefproject zullen weggebruikers die de Kennedytunnel op hun weg hebben liggen, bij grote verkeersdrukte proactief een alternatieve route via de Liefkenshoektunnel voorgeschoteld krijgen. Wanneer zij de aangeboden omleiding in hun navigatiesysteem accepteren, ontvangen ze meteen een digitale voucher op hun smartphone waarmee ze gratis door de Liefkenshoektunnel kunnen rijden.

De beslissing om het systeem met de voucher te activeren wordt genomen door het Vlaams Verkeerscentrum, dat het verkeer in de tunnels monitort op basis van van real time verkeersdata. Zodra de verkeersdrukte in de Kennedytunnel aanzwelt, zullen de betrokken serviceproviders de weggebruikers een aangepast reisadvies geven.