Fiat wil fuseren met Renault

De Italiaans-Amerikaanse automaker Fiat Chrysler stelt een fusie met zijn Franse concurrent Renault voor. Dat heeft het autoconcern maandag bekendgemaakt. Een fusie van beiden zou leiden tot de op twee na grootste autoproducent ter wereld.

De fusie zou gebeuren op basis van een 50/50-verdeling middels een Nederlandse holding, aldus de verklaring van Fiat. De raad van bestuur van Renault zal het voorstel evalueren. Vandaag is al een raad van bestuur gepland bij de Franse automaker over het aanbod. Naar verwachting kan een beslissing over een fusie dagen tot weken aanslepen.



Fiat Chrysler en Renault zouden de nummer drie op de wereldwijde automarkt worden, na Volkswagen en Toyota. Samen maakten Fiat en Renault vorig jaar 8,7 miljoen wagens.



Volgens Fiat hebben beide bedrijven een “brede en complementaire merkenportefeuille” en bedienen ze de hele automarkt, gaande van luxewagens tot auto’s voor het brede publiek. Het nieuwe bedrijf zou volgens Fiat “een wereldleider worden in een sector in volle verandering met een sterke positie in nieuwe technologie, waaronder elektrisch en autonoom rijden”.



Gesjoemel

Renault zit al in een alliantie met de Japanse automakers Nissan en Mitsubishi. Maar de arrestatie van voormalig Renault-baas Carlos Ghosn wegens financieel gesjoemel heeft die alliantie onder druk gezet.

Automakers wereldwijd staan onder grote druk om zwaar te investeren in nieuwe technologieën en tegelijkertijd zich aan te passen aan trends zoals autodelen. Dalende verkopen in de grote automarkten - China, de VS en Europa - hebben de noodzaak tot consolidatie nog meer op scherp gezet.