Fiat Tipo: één karakter, driemaal anders

28 mei 2020

De Fiat Tipo heeft zich een plaats verworven in de top 10 van de inschrijvingslijsten in niet minder dan zeven Europese landen. Meer nog: hij overtuigt wereldwijd, want meer dan 70% van de Tipo-verkoop wordt gerealiseerd buiten thuisland Italië. De Fiat Tipo is een echte wereldauto en boodschapper van de waarden van het merk: functionaliteit, eenvoud en persoonlijkheid.

Er is altijd een Tipo naar jouw smaak

Wie Fiat Tipo zegt, zegt dat in drievoud, want de ontwerpers bedachten drie koetswerkvarianten. De Fiat Tipo is er als klassieke 4-deurs berline, frisse 5-deurs hatchback en uiterst praktische Station Wagon. Daarnaast biedt Fiat voor elk koetswerktype nog eens keuze uit diverse uitrustingsniveaus, zodat iedereen perfect aan zijn trekken komt.

De 4-deurs berline biedt een verbazend ruime passagierscabine met vijf zitplaatsen die verwennen met absoluut comfort om lange reizen te maken zonder vermoeid te raken. Reken daarbij zijn bijzonder gulle koffer met 520 liter laadvolume en je weet wat er bedoeld wordt met een ‘reisberline’.

De Fiat Tipo 5-deurs hatchback is ontegensprekelijk de meest universele Tipo. Hij oogt jong, toont zich universeel en behulpzaam in het dagelijkse leven en met keuze uit niet minder dan vijf uitrustingsniveaus lost hij alle verwachtingen in. Zijn koffervolume van 440 liter geeft zijn concurrenten met afstand het nakijken!

Werkpaard, vrijetijdsmakker of familievriend, de Fiat Tipo Station Wagon is het allemaal! Hij biedt zowel een royale passagierscabine als minimaal 550 liter koffervolume. Zijn ‘Magic Cargo Space’ tovert nog meer handigheidjes, zoals een in de hoogte instelbaar laadplatform, een dubbele kofferbodem en volledig inklapbare en opvouwbare zetels, waardoor een perfect vlakke laadvloer tot 1,80 m lengte kan ontstaan. De uitgekiende bediening laat toe met één hand de gewenste configuratie van de laadruimte in te stellen.

Nog meer Tipo

De Fiat Tipo verwent met nog meer uitrusting dan ooit. Onze tip: vraag naar het Tipo ‘More’-pack! Meer Tipo dankzij de specifieke packs voor alle uitrustingsniveaus die tot vijftig procent voordeliger uitvallen. Dat betekent ‘meer sportiviteit’ voor de uitvoeringen Sport en S-Design, die hun opwachting maken met contrasterend zwarte dakhemel en tweekleurige 18" lichtmetalen velgen. De uitvoering Lounge verleidt met nog ‘meer veiligheid en comfort’, waaronder standaard lederen zetels. Meer ‘high tech’ aan boord is waar de Mirror versie mee uitpakt: automatische airconditioning, een parkeercamera achteraan,...

