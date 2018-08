Fiat Chrysler roept 210.000 wagens terug wegens remproblemen ADN

23 augustus 2018

16u05

Bron: ANP 0 Auto Het autoconcern Fiat Chrysler roept wereldwijd bijna 210.000 wagens terug omdat er problemen werden vastgesteld aan het remsysteem. Als gevolg van een fabricagefout kunnen er gasbellen ontstaan in de remvloeistof, waardoor het langer kan duren voordat de auto tot stilstand komt, zo deelt de onderneming mee.

De terugroepactie heeft betrekking op monovolumewagens en SUV's van de merken Dodge en Jeep. Het gaat vooral om wagens op de Amerikaanse markt, waarbij 154.337 voertuigen zijn betrokken. Voorts gaat het nog om ongeveer 19.000 wagens in Canada, 900 in Mexico en zowat 35.500 auto's buiten Noord-Amerika. De eigenaars van de wagens krijgen binnenkort bericht.



Het autoconcern zegt geen berichten te hebben van klanten die als gevolg van het probleem bij een ongeval betrokken waren of verwondingen hebben opgelopen.