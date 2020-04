Fiat Chrysler Belgium blijft auto’s verkopen en personeel opleiden via videoconferentie Redactie

08 april 2020

13u50

Bron: www.fangio.be 0 Auto Het zijn harde tijden voor iedereen tijdens deze COVID-19 pandemie. Zo ook voor automerken die geconfronteerd worden met lege showrooms. Niettemin zien we steeds meer creatieve initiatieven om toch contact te houden met de klanten. Zo ook bij FCA Belgium (invoerder van onder meer Fiat, Alfa Romeo en Jeep), dat nu vol inzet op videoconferentie.

Concreet beoogt dit project door middel van videoconferentie een link te leggen tussen een klant/prospect en een concessiehouder.

« Wij bieden deze originele oplossing om te beantwoorden aan een vraag van onze concessiehouders », verklaart M. Yann Chabert, CEO van Fiat Chrysler Automobiles voor de Benelux. « Wij bieden hen deze tool aan voor zover elke betrokken werknemer de arbeidsrechtelijke mogelijkheid heeft om te werken. Onze bezorgdheid gaat vandaag in de eerste plaats uit naar de gezondheid van onze medewerkers en klanten »

Google Hangouts Meet

Voor de distributeurs die geïnteresseerd zijn in dit project zal FCA Belgium de licentie Google Hangouts Meet aanschaffen wat hen de mogelijkheid biedt voor de duur van één jaar videoconferenties te organiseren, en eveneens de opleiding van de verkopers in virtuele klassituaties organiseren.

Dit project wordt voorgesteld aan de concessiehouders die wensen deel te nemen. Deze worden gevraagd contact op te nemen met hun respectievelijke zonemanager van hun regio en voor hun merken, die op zijn beurt deze digitale activiteit in het dealerbedrijf zal sturen.

Digitale campagne

Dit initiatief zal door een digitale campagne worden gepromoot met als slogan “Onze wagens staan dan wel stil, wij blijven tot uw dienst!” om nogmaals te beklemtonen dat het belangrijk is thuis te blijven, maar proactief te blijven en de toekomst met optimisme tegemoet te gaan. Het eenvoudig en gemakkelijk te gebruiken systeem is eveneens een bijkomend hulpmiddel voor de FCA fabrieken in Europa want de gegenereerde bestellingen maken het mogelijk om sneller naar de normale situatie terug te keren eens de crisis voorbij is”, besluit Yann Chabert.