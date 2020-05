Gesponsorde inhoud Fiat 500X, gedurfde creativiteit maakt hem tot sexy charmeur Aangeboden door FCA

28 mei 2020

12u00 0

In juli 1957 verscheen de Fiat 500 als ‘de grote kleine auto’, die in geen tijd uitgroeide tot de iconische vierwieler en liefkozend ‘bolleke’ of ‘bolhoed’ werd gedoopt. De Fiat 500 veroverde zich een plek in het collectieve geheugen van de wereld. Zijn artistieke en culturele waarden leverden hem zelfs een plaatsje op in het New Yorkse Museum of Modern Art.

Vijftig jaar na de introductie vond Fiat de 500 opnieuw uit: de eeuwige hartendief werd in de toekomst geprojecteerd met nog meer charme en persoonlijkheid. Als cross-over uitvoering komt de Fiat 500X maximaal tegemoet aan de actuele verwachtingen bij de autokopers.

Individualiteit troef

De Fiat 500X oogt stoer, staat klaar voor dagelijks avontuur en biedt een royaal interieur. Hij is er naar ieders smaak.

Voor wie op zoek is naar maximaal comfort is er de ‘Lounge’-uitvoering, goed beschermd in de stadsjungle met parkeersensoren voor- en achteraan, evenals een achteruitrijcamera. De ‘City-Cross’ benadrukt zijn stoere SUV-verschijning met markante all-road bumpers en dakrails. Een groot hart voor sportiviteit? Dan stelt de ‘Sport’-uitvoering de ideale cocktail voor tussen de avontuurlijke SUV en sportieve hatchback. Vooraan valt hij meteen op door zijn full LED-koplampen, aangevuld met LED-mistlampen. Achteraan verraadt de dubbele verchroomde uitlaat zijn sportieve ambities.

Veilig onderweg

Ongeacht welke Fiat 500X de persoonlijke voorkeur wegdraagt, alle uitvoeringen beschikken over verkeersbordherkenning, een adaptieve cruisecontrol en lane assist. Eerstgenoemde is als een extra oog voor de bestuurder: geen enkel verbods- of snelheidsbord ontglipt nog aan de aandacht. Met een druk op de knop van het multifunctionele stuurwiel neemt de adaptieve cruisecontrol de door de camera uitgelezen snelheid over. Lane assist houdt de Fiat 500X netjes in zijn rijstrook, voorkomt het ongewild overschrijden van de rijstrookmarkeringen en is zo ook een waarschuwing voor opstekende vermoeidheid…

Sommige uitvoeringen van de Fiat 500X hebben nog meer veiligheidstechnologie aan boord, zoals het automatisch bewaren van een veilige afstand t.o.v. de voorligger, een waarschuwing voor gevaar in de verraderlijke dode hoek zone, of de mogelijkheid een automatische noodstop uit te voeren.

Klaar voor morgen

Ook als het op infotainment aankomt, staat de Fiat 500X zijn mannetje. De blikvanger van het Uconnect™ 7" HD LIVE – DAB systeem is het 7" grote hoge resolutie aanraakscherm dat via de Bluetooth-interface connecteert met om het even welke smartphone. Dankzij de integratie van Apple CarPlay™ en de compatibiliteit met Android Auto™ is perfecte connectiviteit gegarandeerd met de meest gangbare smartphones. Denk maar aan audiostreaming, een tekstlezer, stemherkenning en veilige bediening aan het stuurwiel.

TomTom LIVE verzekert de Fiat 500X altijd van de meest actuele kaart- en verkeersinformatie, biedt meldingen van flitscamera’s en ongevallen op de uitgestippelde route.

Hier zijn onze exclusieve aanbiedingen!

Bespaar tot € 7.000 korting (onder voorwaarden) op je volgende Fiat. Geniet bovendien van een rente van 0% * op een ruime waaier aan nieuwe en onmiddellijk beschikbare Fiat 500X uit stock.

Hoog tijd om zelf de kwaliteiten van de Fiat 500X te ontdekken! Boek hier meteen uw testrit met de Fiat 500X



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.