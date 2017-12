Ferrari kampt met een luxeprobleem want er zijn meer miljonairs FT

De Ferrari California, het goedkoopste model van Ferrari. Auto Ferrari kampt met een luxeprobleem. De dag dat enkel gefortuneerden zich een supersnelle en luxueuze bolide konden aanschaffen, is voltooid verleden. Ferrari krijgt haar productie niet gebolwerkt en moet nu een tandje bijsteken. Volgend jaar draaien de Italiaanse machines overuren: één shift per dag worden er twee.

Het aantal verkochte Ferrari's stijgt snel. De Italiaanse autobouwer wil in 2018 meer dan 9.000 sportwagens bouwen. Dat vernam persbureau Bloomberg op basis van anonieme bronnen in het bedrijf. Normaal gezien zou de productie pas in 2019 opgeschroefd worden, maar de vraag is te groot. Ter vergelijking: in 1977 fabriceerde het bedrijf van Enzo Ferrari 1.800 auto's. Dit jaar maakt het team van opvolger Sergio Marchionne 8.400 stuks per jaar. Dat moet dus nog de hoogte in, maar zal de kaap van 10.000 nooit overschrijden. In de Verenigde Staten krijgen fabrikanten immers strenge regels opgelegd in verband met brandstofverbruik. Meer dan 10.000 auto's produceren betekent dat Ferrari zal moeten inleveren op haar vermogen - en laat net dat de reden zijn waarom een Ferrari... een Ferrari is.

Dat er meer omzet gegenereerd wordt en meer mensen een Ferrari aanschaffen, heeft vooral te maken met het aantal miljonairs in de wereld. Eenvoudig: er zijn er steeds meer, liefst 36 procent meer dan pakweg tien jaar geleden. Volgens rapporten van vastgoedbonzen zou dat percentage het volgende decennium nog eens met 37 procent stijgen.

Een Ferrari mag dan bij meer mensen op de oprit staan, het blijft wel nog een flinke hap uit het budget. Een instapmodel, zoals bij Tesla, is er nog altijd niet. Wie de goedkoopste Ferrari wil, betaalt toch al snel 180.000 euro, zonder extraatjes welteverstaan.