Ferrari en McLaren te koop bij webshop van Belgische overheid

De tweede wagen is een zwarte McLaren MP4-12C van 2011 met oranje zijspiegels. De luxewagen heeft bijna 40.000 kilometer op de teller en kan gekocht worden door iedereen. Er is intussen al 70.000 euro geboden voor de auto. Geïnteresseerden hebben nog negen dagen de tijd om een bod te doen.

De Finshops verkopen in opdracht van de federale staat, de gewesten en de gemeenschappen roerende goederen zoals bureaumeubilair of informatiemateriaal. Het gaat over spullen die niet meer gebruikt worden door de openbare overheden, die door justitie of door de douane in beslag werden genomen of verbeurd verklaard zijn. Vorig jaar brachten die verkopen 20,9 miljoen euro op.