Ferrari en Lamborghini maken helemaal geen auto's meer, Fiat sluit vier fabrieken Erik Kouwenhoven

16 maart 2020

09u58

Bron: AD.nl 69 Auto Ferrari en Lamborghini hebben besloten om hun fabrieken tot nader order compleet te sluiten in verband met het coronavirus. Eerder al sloot Fiat nagenoeg alle productiefaciliteiten van nieuwe auto's.

Als gevolg van de uitbraak van het coronavirus heeft Ferrari zijn fabriek in het Italiaanse Maranello per direct gesloten. De sluiting duurt in ieder geval tot eind maart en treft ook het F1-team. In een statement bedankt ceo Louis Camilleri zijn medewerkers en spreekt hij hoopvolle woorden uit. “We nemen deze maatregel met het oog op onze werknemers en leveranciers die de fabriek draaiende hebben weten te houden. Daarnaast denken we aan onze klanten en fans, terwijl we ons voorbereiden op de herstart.”

Eerder al stopte concurrent Lamborghini met het produceren van auto's in de fabriek in Sant’Agata tot in ieder geval eind maart. Hiermee komt de hele productie van Lamborghini tot stilstand, want dit is de enige fabriek van het Italiaanse sportwagenmerk. Fiat Chrysler Automobiles maakte vijf dagen geleden al bekend dat het fabrieken in Pomigliano d’Arco, Melfi, Atessa en Cassino dichtgooit. Hier worden jaarlijks 600.000 auto’s gemaakt, oftewel bijna vier procent van de totale Europese autoproductie. Ook Italiaanse autodealers sluiten massaal de deuren. Zo ook bijvoorbeeld megadealer Autotorino, die jaarlijks 29.100 nieuwe en ruim 22.000 tweedehands auto's verkoopt.

De vraag is of het bij deze fabrieken blijft. Volgens de analisten van GlobalData zal de naschok voor de autowereld nog minstens het hele jaar 2020 duren. Veel onderdelen worden geproduceerd in China. Deze fabrieken liggen nu ook stil vanwege het coronavirus. Volgens het onderzoeksbureau is de automobielindustrie bovendien extra kwetsbaar vanwege het zogeheten just-in-time productieprincipe. Ze houden daarbij zo min mogelijk onderdelen op voorraad omdat dit zorgt voor lagere kosten. Daar plukken de fabrikanten nu dus de wrange vruchten van.

