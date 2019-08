Ferdinand Piëch (82) maakte Volkswagen tot wereldmerk EK - MVDB

27 augustus 2019

10u10

Bron: AD.nl - Belga 1 Auto Ferdinand Piëch, de voormalige Volkswagen Groep-voorzitter, is op 82-jarige leeftijd overleden. Dat heeft zijn familie bevestigd aan de Duitse krant Handelsblatt.

Piëch werd geboren in 1937 in Wenen als zoon van Anton en Louise Piëch. Zijn moeder was de dochter van Ferdinand Porsche, waardoor hij een kleinzoon was van de beroemde auto-ingenieur. Piëch studeerde in Zwitserland voor ingenieur en startte zijn carrière bij Porsche in Stuttgart.

Hij verhuisde in 1972 naar Audi en werd in 1993 CEO van Volkswagen. Toen hij aan het hoofd kwam, maakte het Duitse autobedrijf nog verlies. VW kampte met hoge kosten en kwaliteitsproblemen. Piëch slaagde erin de groep uit de rode cijfers te halen, zonder al te groot banenverlies. De topman genoot steun van zowel vakbonden als aandeelhouders.

Piëch speelde een belangrijke rol bij de groei van het merk. Niet alleen trok hij Seat en Skoda uit het slop, ook kocht hij de exclusieve merken Bentley, Bugatti en Lamborghini. In 2002 werd hij voorzitter van de raad van toezicht van VW. De kroon op zijn werk kwam er in 2012, toen hij Porsche volledig onderbracht bij VW. Piëchs leiderschap van de Volkswagen Group eindigde in 2015 toen de affaire omtrent de sjoemeldiesels hem dwong om af te treden.

In 2017 verkocht hij een belang van 14,7 procent in Porsche SE in een transactie ter waarde van naar schatting 1,3 miljard euro. Piëch was een auto- en motorliefhebber. Naar verluidt werd hij onwel tijdens een diner op de avond van 25 augustus in Rosenheim. Hij stierf in een nabijgelegen ziekenhuis op 26 augustus. De oorzaak van zijn overlijden is niet bekend.

Piëch had vijf kinderen bij zijn eerste vrouw Corina von Planta; twee kinderen uit zijn relatie met Marlene Porsche - de ex van zijn neef Gerhard Porsche -; drie kinderen met Ursula Piech; en nog twee andere kinderen.