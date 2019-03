Febiac: “Bedrijfswagen dreigt per maand honderden euro’s extra te kosten volgens voorstel CD&V” HR

11 maart 2019

10u58

Bron: Febiac 0 Auto Febiac, dat de autoindustrie in ons land vertegenwoordigt, slaat alarm over een wetsvoorstel van CD&V. “Een werknemer die in 2023 nog met bedrijfswagen met een klassieke motor rijdt, zou volgens dit voorstel tot 4 keer meer belasting betalen dan vandaag”, klaagt Febiac aan.

Wie een bedrijfswagen heeft, krijgt er binnenkort een mobiliteitsbudget bij. Die regeling werd vorige week goedgekeurd. Werknemers kunnen daardoor hun bedrijfswagen inruilen voor een wagen die minstens zo milieuvriendelijk is. Ze kunnen ook alternatieven aanschaffen, zoals een abonnement op het openbaar vervoer, fiets, deelauto, werkbus of taxi. Blijft er dan nog geld over, dan wordt dat (deels) uitbetaald.

Maar die regeling gaat niet voor iedereen ver genoeg. Een groep van vijf CD&V-kamerleden (Wouter Beke, Stefaan Vercamer, Jef Van den Bergh, Roel Deseyn en Griet Smaers) diende eind februari een wetsvoorstel in dat bedrijven en werknemers vanaf 2023 fiscaal wil dwingen om enkel nog zero-emissie voertuigen in te zetten als bedrijfswagen. Ook tankkaarten zouden volgens het voorstel extra belast worden.

Febiac, Renta en Traxio, organisaties die respectievelijk de autosector, de leasingmaatschappijen en de verdelers vertegenwoordigen, trekken aan de alarmbel. Ze omschrijven het voorstel als “een financieel bloedbad”.

Honderden euro’s per maand

“Een werknemer die in 2023 nog met bedrijfswagen met een klassieke motor rijdt, zou volgens dit voorstel tot 4 keer meer belasting betalen dan vandaag (voordeel alle aard). Zijn werkgever zou een veelvoud van de huidige sociale bijdrage voorgeschoteld krijgen. Daarenboven zou de fiscale aftrekbaarheid tot nul herleid worden. Dat zou honderden euro’s per maand aan extra kosten betekenen.”

Het voorstel van CD&V is volgens de drie organisaties overhaast en ondoordacht. “Het is helemaal niet zeker dat het tegen 2023 praktisch haalbaar is om vele types bedrijfsvoertuigen überhaupt te vervangen door exemplaren met nulemissie”, luidt hun argumentatie.

Bovendien vrezen ze dat de effecten voor milieu en klimaat beperkt zouden zijn. “Slechts 11% van alle personenwagens op onze wegen zijn bedrijfswagens die ook privé gebruikt worden. 89% van het wagenpark zal dus niet geviseerd wordt door deze maatregelen.”