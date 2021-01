Febiac: “2021 wordt beter voor autosector, maar niveau van voor corona nog niet in zicht”

De coronacrisis heeft vorig jaar voor een ongeziene crisis in de autosector gezorgd. Voorspellingen zijn moeilijk, maar dit jaar wordt wellicht beter. Een herstel tot op het niveau van voor de coronacrisis zit er evenwel nog niet in. Dat zegt Andreas Cremer, de nieuwe CEO van automobielfederatie Febiac, in een gesprek met Belga. Cremer kondigt tegelijk een "re-initialisatie" van zijn federatie aan.

De coronacrisis zorgde in België voor een daling van de inschrijvingen van nieuwe wagens met een vijfde in 2020. Op het dieptepunt in de maand april, toen de eerste lockdown van kracht was, vielen de inschrijvingen met liefst 90 procent terug. "Die cijfers zijn dramatisch en doen pijn", zegt Cremer. "Maar afklokken op -20 procent voor het volledige jaar, eigenlijk valt dat al bij al nog mee. We hopen nu dat de inschrijvingen dit jaar weer zullen aantrekken, maar een terugkeer naar het pre-crisisniveau zit er nog niet meteen in."

Febiac, de organisator van het Brusselse auto- en motorsalon, zag zich door de coronacrisis ook genoodzaakt om het autosalon in 2021 te annuleren. "Die beslissing om het salon uit te stellen tot 2022 was de enige juiste", zegt Cremer. "In de huidige situatie is zo'n evenement organiseren onmogelijk, niemand voelt zich echt op zijn gemak."

Saloneditie 2022

Vandaag buigt Febiac zich al over de saloneditie van volgend jaar. "We werken nu al aan die editie, met de grote vraag hoe het salon er dan uit gaat zien. Sterk digitaal? Of zal iedereen weer zin hebben om op stap te gaan en mensen te ontmoeten? De juiste aanpak vinden, dat is belangrijk", zegt de nieuwe CEO. "Veel zal ook afhangen van de verwachtingen en verzuchtingen van de leden van Febiac, de automerken."

Het salon van Brussel staat bekend als een 'verkoopsalon', en daar zou allicht niets aan veranderen. "Ik denk dat dit een sterkte is van het Brusselse salon, het zou jammer zijn dit weg te nemen. De grote salons zoals Genève of Frankfurt bieden megalomane showstands, maar niet het menselijke contact dat Brussel zo typeert. Bij ons komt de bezoeker auto's bekijken en vergelijken, in een conviviale sfeer. Voor veel mensen is het een familieuitstap naar de Heizel. Dat mag niet verdwijnen."

Als kersvers CEO wil Cremer Febiac ook ‘re-initialiseren’. "We gaan na welke dienstverlening onze leden van ons verwachten en hoe we de organisatie kunnen ombouwen." Daarnaast wil Cremer ook bekijken "of de juiste profielen op de juiste plaats zitten”.