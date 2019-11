Fatale crash Uber-auto ontstond doordat software overstekende voetganger niet zag NS

06 november 2019

19u50

De zelfrijdende Volvo XC90-auto van Uber die in maart vorig jaar in de VS betrokken was bij een fataal ongeluk met een voetganger, had software aan boord die onvoldoende in staat was om rekening te houden met voetgangers die op onbedoelde plekken de weg oversteken.

De Amerikaanse National Transportation Safety Board (NTSB) meldt in een vrijgegeven document dat dat de Uber-auto niet de software aan boord had om te reageren op voetgangers die aan ‘jaywalking’ doen, oftewel voetgangers die op ‘onwettige wijze’ een weg oversteken op een plek waar bijvoorbeeld geen zebrapad of oversteekplaats is.



Binnen twee weken publiceert de NTSB zijn volledige rapport over de crash van 18 maart 2018, waarbij in het Amerikaanse Tempe (Arizona) een 49-jarige vrouw om het leven kwam toen ze in het donker de weg overstak op een plek waar geen overgang was. Ze had een fiets aan de hand toen ze weg overstak.

‘Overige’

Dat laatste was bleek ook een noodlottig element. De Volvo XC90 reed 70 km/u toen de vrouw werd aangereden. Toen de auto haar detecteerde, op 5,6 seconden voor de impact, werd de vrouw als een voertuig aangeduid. Vervolgens veranderde het brein van de auto dat in ‘overige’ en weer terug naar voertuig; dat patroon herhaalde zich nog twee keer. Pas op 1,2 seconden voor de crash herkende het systeem de situatie correct.

Met die resterende 1,2 seconden speling had het systeem de remmen kunnen activeren, maar technici van Uber bleken een ingebouwd, automatisch remsysteem van Volvo te hebben uitgeschakeld. De automaker gaf eerder aan dat dat systeem het ongeluk wellicht zelfs had kunnen voorkomen. Uber-technici hadden dit uitgeschakeld, omdat het onveilig zou zijn als de auto twee actieve softwaresystemen zou hebben die parallel aan elkaar opereren.

Vertraging

Het NTSB-rapport bevestigt verder dat er een vertraging van een seconde in de software was ingebouwd tussen het detecteren van een situatie waarin een crash waarschijnlijk is en het reageren daarop. Uber had dit gedaan, omdat het bedrijf bang was voor teveel ‘false positives’. Tijdens de 1,2 seconden voor de impact leidde dat ertoe dat de auto niet de remmen activeerde, omdat het de aard van het gevaar eerst verifieerde. De aanwezige bestuurder van de Volvo keek op dat moment niet op de weg. Met 0,2 seconden te gaan gaf de auto een geluidswaarschuwing, waarna de bestuurder het stuur ter hand nam, maar ze remde pas een seconde nadat de botsing al had plaatsgevonden.

In het onderzoeksrapport staat dat Uber inmiddels veranderingen heeft doorgevoerd aan zijn veiligheidsprogramma. Verder heeft het bedrijf de training van veiligheidschauffeurs aangescherpt en rijden er nu steeds twee personen in de zelfrijdende auto’s.