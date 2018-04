Fans willen rijke Tesla-baas Elon Musk een nieuwe slaapbank kopen: "We kunnen dit als gemeenschap niet laten gebeuren" Karolien Koolhof

18 april 2018

21u04

Bron: AD.nl 0 Auto Je zou denken dat hij er zelf met gemak eentje zou kunnen kopen, maar fans van Tesla-oprichter Elon Musk zijn een inzamelingsactie begonnen om hem aan een nieuwe zetel te helpen. De topman blijkt wel eens een nachtje door te brengen op een erg oncomfortabele zetel in de Tesla-fabriek.

Elon Musk vertelde afgelopen vrijdag aan CBS dat hij wel eens een nacht overnacht in de fabriek vanwege de productieproblemen van de Tesla Model 3 en zijn plan om de robots in de fabriek toch weer te vervangen door mensen. "Als het echt druk is, heb ik geen tijd om naar huis te gaan om te douchen en me om te kleden, dus dan slaap ik hier", aldus Musk. "De laatste keer sliep ik zelfs op de grond, omdat de sofa te smal was."

Nadat CBS-verslaggeefster Gayle King de bewuste sofa aan een test had onderworpen, constateerde ze dat die inderdaad niet bepaald zacht aanvoelt. "Elon, ik moet wel zeggen dat het ook niet echt een comfortabele zetel is."

Crowdfundactie

Fans van de ondernemer besloten dat het zo niet langer kon en zetten een crowdfundactie op. "We kunnen dit als gemeenschap niet laten gebeuren. Laten we ons verenigen om een nieuwe bank voor Elon te kopen om op te slapen!", schrijft initiatiefnemer Ben Sullins op de Gofundme-pagina. Inmiddels is er al 5.000 euro ingezameld.

Sullins weet echter nog niet of Musk het aanbod daadwerkelijk zal accepteren. Mocht hij dat doen, dan is hij van plan om persoonlijk naar de Tesla-fabriek te gaan om hem daar af te leveren. Weigert Elon, dan wordt het geld aan een nader te bepalen goed doel geschonken.