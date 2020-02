Exclusief: wij reden mee met een volledig autonome Nissan LEAF (video) Philip De Paepe - www.fangio.be

11 februari 2020

15u19

Bron: www.fangio.be 0 Auto Autonoom rijdende wagens, die kennen we toch vooral van de gecrashte Tesla’s en Google Cars? Dat kunnen we beter, moeten ze bij Nissan gedacht hebben. Zij gingen 30 maanden geleden aan de slag om een autonome Nissan LEAF te bouwen met een zo “menselijk” mogelijk rijgedrag. The HumanDrive-project mondde onlangs uit in een autonome rit van 370 km … en de redactie van Fangio.be reed een stukje mee.

Het HumanDrive-project is gezamenlijk gefinancierd door een consortium van negen bedrijven en de Britse overheid, via het Centre for Connected and Autonomous Vehicles (CCAV) en Innovate UK. In totaal is 13,5 miljoen Britse pond (15,93 miljoen euro) in het project geïnvesteerd. Eén van de belangrijkste partners is Hitachi Europa, dat zijn duit in het zakje deed met AI-systemen (Artificiële Intelligentie) die real-time machine-learning mogelijk maken. In mensentaal: de auto’s leren bij terwijl ze rondrijden.

370 km zonder handen

Het project richtte zich op twee onderdelen: een autonome rit van 370 kilometer (230 mijl) over Britse wegen (Grand Drive) en een proef op een testbaan om te onderzoeken hoe autonome rijtechnologie ‘menselijker’ kan functioneren met behulp van machine-learning.

Onder de testauto’s waren enkele Nissan LEAF’s met GPS, radar, LIDAR en cameratechnologie die de omgeving interpreteren. Op basis daarvan nam het systeem beslissingen over de manier waarop het de route volgt en hoe het obstakels en moeilijke situaties afhandelt.