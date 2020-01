Ex-Formule 1 auto kopen? Dit is je kans Kristof Winckelmans - www.fangio.be

23 januari 2020

10u12

Bron: www.fangio.be 1 Auto Wil je voor eens en altijd bewijzen dat er aan jou een groot F1-piloot verloren is gegaan, dan kan je voortaan terecht bij de Britse preparateur TDF. Het bedrijf heeft een aantal voormalige F1-bolides van Team Marussia en Sauber op de kop getikt om ze een tweede jeugd te bezorgen… in de handen van een gewone sterveling.

Voor veel mensen blijft het een ultieme kinderdroom om eens met een échte F1-bolide te rijden, maar in het volwassen leven blijkt – tenzij je Stoffel Vandoorne heet – een virtuele Playstation-versie vaak het hoogst haalbare. De Britse racespecialist TDF (voluit Tour-de-Force Power Engineering) wil daar nu verandering in brengen, door een aantal F1-bolides uit het seizoen 2011-2012 om te bouwen voor privéklanten.

Wat je krijgt

Concreet gaat het om herwerkte versies – maar geen replica’s – van de Sauber C31 (uit 2012) en de uit 2011 stammende MVR02 van Team Marussia, wagens die onder meer bestuurd werden door Sergio Perez, Kamui Kobayashi en onze eigen Jerome D’Ambrosio. Het chassis, de ophanging en de remmen zijn nog steeds volledig origineel, enkel de motor werd vervangen om de onderhoudskosten (enigszins) binnen de perken te houden.

Niet dat je daarom een flauw afkooksel van de hoogtoerige 2,4 liter-V8 geserveerd krijgt, want de door tuner Mountune geleverde 1,8 liter-turbobenzine is nog steeds goed voor een duizelingwekkende 600 pk en een spurt van 0 tot 100 km/u in minder dan 2 seconden. Dankzij het meegeleverde DRS-systeem (Drag Reduction System, een beweegbare achterspoiler die destijds het aantal inhaalmanoeuvres moest verhogen, nvdr) loopt de topsnelheid op tot meer dan 320 km/u.

Volgens de Britten behoudt de TDF-1 daarmee zowat 90% van de sensaties van een échte F1-wagen, met laterale krachten van 4G in bochten en zelfs 4,5G tijdens het remmen. Om die reden komt de TDF-1 overigens niet alleen met drie sets originele Pirelli-banden (soft, medium en hard), maar ook met een doorgedreven rijstage op circuit. Meteen ook de enige biotoop waarin je deze TDF-1 de sporen zal mogen geven, want een homologatie voor de openbare weg behoort uiteraard niet tot de mogelijkheden.

Wat het kost

En er is nog meer slecht nieuws: het prijskaartje. Hoewel TDF-1 nog geen officiële prijs heeft gecommuniceerd, mag je – gezien het feit dat er maar een beperkt aantal competitiewagens gebouwd zijn – rekenen op een totale investering van zo’n 1,7 miljoen euro. Voor dat bedrag zou je in principe ook een vijftal McLarens, Ferrari’s en Lamborghini’s in je garage kunnen zetten, maar zeg nu zelf: wat gaat er boven de gedachte om met je eigen F1 over Spa-Francorchamps te kunnen scheuren?