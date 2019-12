Even de olie verversen van de Bugatti Veyron? Da's dan 25.000 dollar Erik Kouwenhoven

Een Bugatti is een echte supersportwagen met veel dure onderdelen. Maar even de olie vervangen kan toch nooit echt duur zijn? Mis! Het onderhoudje kost bij Bugatti 25.000 dollar, omgerekend een kleine 23.000 euro.

Het van oorsprong Frans automerk dat onderdeel is van Volkswagen beveelt overigens aan om alle vloeistoffen van de 1001 pk sterke Veyron (een tweedehands is van jou vanaf 1,4 miljoen euro - dromen mag altijd) jaarlijks te verversen. Dan komt er nog eens 4.000 euro bij. Iets wat niet ieder jaar vervangen hoeft te worden als je weinig rijdt, zijn de banden. Maar goed ook, gezien de prijs. Want vier nieuwe banden kosten samen om en nabij de 35.000 euro.



Helaas adviseert Bugatti wel om ze iedere 4.000 kilometer te vervangen. Ook wanneer er sneller is gereden dan 400 km/u moet er nieuw rubber onder. Helemaal bizar wordt het als het gaat om de velgen. Bugatti adviseert namelijk om deze iedere 12.000 kilometer te vervangen. Kosten? 35.000 euro.



En dan maar hopen dat er niets stuk gaat. Want het vervangen van een van de twee luchtkoelers kost 11.000 euro, waarvan 9.000 voor het onderdeel zelf en 2.000 aan arbeidsloon. Een turbo vervangen kost ruim 10.000 euro en als je een probleem hebt met je nokkenassen ben je per nokkenas die wordt vervangen 20.000 euro armer.



Dat laatste is vooral zo duur omdat er veel arbeidsuren bij komen kijken. Het is bijvoorbeeld te hopen voor Bugatti-rijders dat ze nooit een lek ontdekken aan hun brandstoftank, want een nieuwe tank kost maar liefst 22.000 euro. Niet zo vreemd dus dat sommige eigenaren ervoor kiezen om zelf de olie te vervangen. Daarmee bespaar je toch weer een dik aangeklede VW Polo aan onderhoudskosten.