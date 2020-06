Europese Commissie start diepgaand onderzoek naar fusie Fiat Chrysler en Peugeot YV

17 juni 2020

17u31

Bron: Belga 0 Auto De Europese Commissie heeft een diepgaand onderzoek geopend naar de fusie van de autoconstructeurs Fiat Chrysler (FCA) en Peugeot SA (PSA). Het uitvoerend orgaan van de EU vreest dat de fusie de concurrentie op de markt van de bestelwagens te veel zou kunnen verminderen, zo maakte Eurocommissaris voor Mededinging Margrethe Vestager woensdag bekend.

Het Italiaans-Amerikaanse FCA - met de merken Fiat, Alfa Romeo, Chrysler, Dodge, Jeep, Ram, Lancia en Maserati - en het Franse PSA - dat Peugeot, DS, Citroën, Opel en Vauxhall in de portefeuille heeft - kondigden in december aan dat ze zouden fuseren. De Europese Commissie start nu een diepgaand onderzoek op naar het huwelijk omdat ze het effect ervan op de markt van de lichte bedrijfsvoertuigen wil onderzoeken. Ze heeft tot en met 22 oktober om een beslissing te nemen.

Koerierdiensten

“Bestelwagens zijn belangrijk voor individuen, kmo’s en grote bedrijven als het op het leveren van goederen of diensten aan klanten aankomt. Het gaat om een groeiende markt die almaar belangrijker is in een digitale economie waar klanten meer dan ooit rekenen op koerierdiensten”, zegt Vestager. “Fiat Chrysler en Peugeot SA hebben met hun groot portfolio aan merken en modellen een sterke positie wat bestelwagens betreft in veel Europese landen.”

Concreet vreest de Europese Commissie dat de concurrentie in veertien Europese lidstaten - België, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Italië, Kroatië, Litouwen, Luxemburg, Polen, Portugal, Slovakije, Slovenië, Spanje en Tsjechië - en het Verenigd Koninkrijk zou kunnen verminderen. “Er zijn minder concurrenten bij bestelwagens dan bij passagiersvoertuigen en in de meeste van deze landen zouden alle concurrenten aanzienlijk kleiner zijn dan het fusiebedrijf”, luidt het. Daarnaast is de toetredingsbarrière hoog, zo bleek al uit een vooronderzoek.

PSA en FCA zullen “blijven samenwerken met de Europese Commissie”, reageert een woordvoerder van PSA. De constructeurs houden ook vast aan de doelstelling om hun fusie tegen het einde van het eerste kwartaal van 2021 af te ronden.

Voor de coronacrisis verkochten FCA en PSA samen zowat 8,7 miljoen voertuigen per jaar. Hun omzet bedroeg opgeteld 170 miljard euro in 2019, waardoor het fusiebedrijf de op drie na grootste constructeur zou worden. Enkel Volkswagen, Toyota en Renault-Nissan verkopen nog meer wagens.