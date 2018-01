Europese autoverkoop op hoogste peil in 10 jaar, VW blijft de grootste jv

De verkoop van nieuwe personenwagens is in 2017 in de Europese Unie uitgekomen op het hoogste peil in 10 jaar. Voor het eerst sinds 2007 ging de verkoop door de grens van 15 miljoen, zo blijkt uit de jaarcijfers van de Europese constructeurskoepel ACEA. Volkswagen blijft de grootste in Europa.

Het aantal nieuwe inschrijvingen in de 28 EU-lidstaten sloot eind december af op 15,1 miljoen, een stijging met 3,4 procent ten opzichte van 2016 en het vierde winstjaar op rij. In alle grote markten was er groei, met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk (-5,7%), een daling waar de brexit niet vreemd aan is. Het is de eerste keer in zes jaar dat de Britten minder auto's kochten.

In heel 2017 blijft de Volkswagen-groep (VW, Audi, Skoda, Seat, Porsche) de grootste met 3,58 miljoen bolides en een marktaandeel van 23,7 procent. Op plaats twee volgt PSA, dat met Peugeot, Citroën, DS en het recentelijk ingelijfde Opel afklokt op 12,2 procent. Renault, inclusief budgetmerk Dacia, is de nummer 3 met 10,6 procent, voor Fiat Chrysler (FCA, met Fiat, Alfa Romeo en Jeep) dat op 6,8 procent afklokt. Ford sluit de top vijf af met 6,7 procent.

Ook op het niveau van de individuele merken scoort het autoconcern uit het Duitse Wolfsburg goed. Het merk Volkswagen daalde weliswaar licht, maar is goed voor 10,9 procent marktaandeel, voor Renault (7,5%) en Ford (6,7%).



De Belgische cijfers waren al bekend. De verkoop steeg in 2017 met 1,3 procent tot 546.558 nieuwe wagens, met Renault als grootste merk.