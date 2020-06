Europese autoverkoop in mei gehalveerd ten opzichte van vorig jaar HR

17 juni 2020

08u44

Bron: Belga 1 Auto De verkoop van personenauto's in Europa is vorige maand gehalveerd ten opzichte van een jaar eerder. De daling was in alle landen van de Europese Unie fors, meldt de de internationale autobrancheorganisatie ACEA.

In totaal werden in mei 581.161 personenauto's verkocht, ruim 52 procent minder dan in mei 2019. Die daling op jaarbasis volgt op een afname van 76 procent in april, wat volgens ACEA een recordkrimp was.



Autoverkopers hadden eerder te maken met gedwongen sluitingen van showrooms, maar veel lockdownmaatregelen in Europese landen zijn inmiddels versoepeld. Autodealers kampen verder met problemen aan zowel de aanbod- als vraagkant. Door de coronacrisis is het vertrouwen onder consumenten hard gedaald, waardoor veel mensen de aankoop van een nieuwe auto uitstellen. Tegelijkertijd heeft de auto-industrie door fabriekssluitingen voor een groot deel stilgelegen.



