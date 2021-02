Europese autosector verwacht 10 procent meer verkoop dit jaar

Er werden in 2020 in Europa uiteindelijk bijna 24 procent of 3 miljoen minder wagens verkocht. Een stijging met 10 procent in 2021 is dus een begin van herstel, aldus ACEA, maar nog niet voldoende om weer op het niveau van voor de crisis te komen.

In andere markten in de wereld, met name Azië, is de autoverkoop al sneller aan het herstellen en daar profiteren ook de Europese merken van, aldus ACEA. Maar de autobouwers kijken toch reikhalzend uit naar een duurzaam herstel van de Europese economie om opnieuw normale verkoopcijfers te kunnen optekenen. Ze roepen de overheden ook op om massaal te investeren in laadinfrastructuur en steunmaatregelen om de verkoop van ‘groene’ wagens verder vooruit te helpen. Vorig jaar steeg het aandeel van elektrische en hybride wagens in Europa tot ruim 10,5 procent, tegen 3 procent in 2019.