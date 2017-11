Europees parlement wil verplichte rijhulpsystemen in alle nieuwe wagens KV

16u29

Bron: Belga 0 Thinkstock De Europese Unie wil het aantal dodelijke verkeersslachtoffers tegen 2020 halveren tot minder dan 16.000 per jaar. Auto Alle nieuwe auto's moeten worden uitgerust met nieuwe rijhulpsystemen die voetgangers detecteren, automatisch remmen en de snelheid aanpassen. Dat stelt het Europees Parlement vandaag in een resolutie over verkeersveiligheid.

De Europese Unie wil het aantal dodelijke verkeersslachtoffers tegen 2020 halveren tot minder dan 16.000 per jaar, maar het lukt al enkele jaren niet meer om de dodentol voldoende in te dijken. Jaarlijks laten nog steeds meer dan 25.000 mensen het leven op Europese wegen.

Automatisering

"Ongeveer 95 procent van alle ongevallen gebeurt door menselijk falen", weet Hilde Vautmans (Open Vld). "Een wettelijk verplichte installatie van rijhulpsystemen, bijvoorbeeld noodremsystemen, zou het aantal doden al fors verminderen."

De Europarlementsleden denken onder meer aan systemen die zwakke weggebruikers detecteren, die een auto automatisch laten vertragen om botsingen te voorkomen of de bestuurders helpen om binnen de snelheidslimieten en binnen hun rijvak te blijven.

Duurdere modellen zijn soms al uitgerust met die systemen, maar volgens de Europarlementsleden zouden ze in alle nieuwe wagens verplicht moeten worden. De Europese Commissie zou in de loop van volgend jaar nieuwe veiligheidsstandaarden voor personenwagens moeten presenteren.

Zwakke weggebruikers

De resolutie focust ook op de bescherming van zwakke weggebruikers. "Erg om vaststellen is dat de slachtoffers van dodelijke verkeersongevallen in stedelijke gebieden voor 51 procent uit voetgangers en fietsers bestaan. Het is dus zeer noodzakelijk steden aan te moedigen in hun mobiliteitsplannen streefcijfers op te nemen om het aantal verkeersongevallen terug te dringen", meent Bart Staes (Groen).

Nul promille

Ook alcohol blijft een kwalijke rol spelen. Een kwart van alle dodelijke verkeersongevallen is terug te voeren op alcoholgebruik. Het parlement vraagt de Commissie dan ook om onderzoek te voeren naar de toegevoegde waarde van het instellen van een nullimiet voor onervaren bestuurders en professionele chauffeurs.