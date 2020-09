Europarlementsleden willen vanaf 2022 reële uitstoottests zonder afwijkingen HLA

17 september 2020

18u05

Bron: Belga 0 Auto Tegen eind september 2022 moet komaf worden gemaakt met de afwijkingen op de tests die de NOx-uitstoot van nieuwe wagens in reële rijomstandigheden meten. Dat heeft het Europees Parlement donderdag verdedigd in een dossier waarin het probeert af te rekenen met Dieselgate.

In de Europese Unie wordt de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) niet enkel in laboratoria, maar ook in reële rijomstandigheden getest. De ruwe data uit die laatste tests kunnen echter bijgesteld worden om rekening te houden met "technische onzekerheden" die te maken hebben met de draagbare meetsystemen. De Europarlementsleden willen die zogenaamde conformiteitsfactor nu gefaseerd afbouwen en tegen eind september 2022 helemaal afschaffen. Vanaf dan zouden enkel nog de ruwe gegevens van tests in reële rijomstandigheden gebruikt mogen worden om de naleving van de uitstootnormen vast te stellen. Over het dossier moet nog onderhandeld worden met de lidstaten.

Volgens ngo Transport & Environment hadden de autobouwers de Commissie en de lidstaten in 2016 kunnen overtuigen dat ze absoluut niet in staat waren om de NOx-normen te respecteren in de tests onder reële omstandigheden. Ze verkregen corrigerende factoren die hen toelaten om de facto dubbel zoveel uit te stoten dan het maximale niveau, klaagt de ngo aan.



De conformiteitsfactor werd in december 2018 al ongeldig verklaard door het Gerecht van de Europese Unie, dat oordeelde dat de Commissie niet bevoegd was om de uitstootnormen milder te maken bij de tests in reële omstandigheden. Onder meer de stad Brussel had die maatregel aangevochten. De Commissie ging in beroep tegen die uitspraak.

Europa worstelt al vijf jaar met de uitlopers van Dieselgate. Dat schandaal, dat losbarstte in september 2015, bracht aan het licht dat autobouwer Volkswagen in dieselwagens sjoemelsoftware had ingebouwd die de resultaten van uitstoottests vervalste.

